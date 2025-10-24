Quito anuncia conciertos de Shakira y festivales gastronómicos antes de fin de año

A los conciertos de Shakira, cuyas últimas entradas disponibles salieron este viernes a la venta, se prevé que lleguen también ecuatorianos de otras partes del país como seguidores de la artista procedentes de otras naciones de la región. ( EFE )

Conciertos de estrellas musicales como Shakira, festivales gastronómicos, actividades culturales y competiciones deportivas de renombre internacional son parte de los grandes eventos que ha albergado recientemente Quito, la capital de Ecuador, que tiene una amplia agenda de multitudinarias actividades programadas antes de terminar el año.

Con sus 2,800 metros sobre el nivel del mar, la capital ecuatoriana se ha posicionado a la altura de otras grandes ciudades de Latinoamérica con atractivo para celebrar grandes acontecimientos, reuniones, convenciones y congresos, al destacar por su oferta hotelera y ofrecer un escenario que conjuga cultura, naturaleza y gastronomía.

¿Qué artistas se presentarán en Quito?

Uno de los momentos más esperados del año será la parada en Quito de la cantante colombiana Shakira como parte de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' que ofrecerá tres conciertos en el Estadio Olímpico Atahualpa, al que se espera que asistan unas 40,000 personas.

A los conciertos de Shakira, cuyas últimas entradas disponibles salieron este viernes a la venta, se prevé que lleguen también ecuatorianos de otras partes del país como seguidores de la artista procedentes de otras naciones de la región.

Después de 'La Loba', también está previsto que pasen por Quito antes de terminar el año artistas internacionales como el dúo venezolano de reguetón Chino y Nacho, el mexicano Alejandro Fernández, la cantante de música criolla peruana Eva Ayllón, el español Melendi y la agrupación peruana de cumbia Grupo 5, entre otros espectáculos.

¿Qué festivales gastronómicos se celebran en Quito?

Los festivales gastronómicos y culturales que muestran la riqueza culinaria de la ciudad y del país han encontrado su lugar en la plaza El Quinde, del tradicional barrio quiteño de La Mariscal, que está comenzando a recuperar la vitalidad de antaño que lo hizo tan popular.

Allí tuvo lugar en septiembre el primer Expo Café, una feria dedicada a uno de los productos estrella de la capital ecuatoriana donde se lanzó la marca 'Café de Quito' y al que acudieron unas 16.000 personas.

En septiembre, el deporte que tomó protagonismo en la ciudad fue el tenis con la celebración de la eliminatoria de este torneo que Ecuador disputó frente a Bosnia y Herzegovina, a la que derrotó para llegar a las clasificatorias de la Copa Davis.

De cada cien viajeros que eligen Quito como su destino, el 32 % lo hace por su cultura, el 22,2 % por la naturaleza y el 16,6 % por su gastronomía, según datos difundidos en octubre por Quito Turismo, la agencia municipal encargada de la promoción turística de la ciudad.

¿Qué hace a Quito un destino turístico atractivo?

Estos motivos se plasman en su centro histórico de edificios coloniales, uno de los mejores conservados de Latinoamérica y declarado patrimonio de la humanidad de 1978; sus restaurantes, algunos de ellos en las listas de los mejores de América Latina y del mundo, y el Chocó Andino, una reserva de la biósfera que se sitúa a las faldas del volcán Pichincha.

"Es increíble cómo, por ejemplo, perdemos de vista que eso también es Quito. Estuvimos en el sector del Chocó Andino. Es un paisaje, es una maravilla, es un paraíso de colibríes o quindes, como el ave emblemática de Quito", señaló el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

En ese sentido, la ciudad está inmersa actualmente en la implementación del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), basado en la innovación, la sostenibilidad y el uso eficiente de datos, como el uso de inteligencia de datos para tomar decisiones estratégicas, optimizar la gestión turística y fortalecer la experiencia del visitante.