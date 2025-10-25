Shakira celebra estar de nuevo en los escenarios colombianos en su show en Cali

La cantante colombiana Shakira llegó este viernes a Cali para retomar la ruta latinoamericana de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran". ( EFE )

La cantante colombiana Shakira llegó este viernes a Cali para retomar la ruta latinoamericana de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero los próximos 25 y 26 de octubre, en los que estará acompañada por el Grupo Niche como telonero.

"Siento una emoción muy grande, era uno de los momentos de la gira que más estaba deseando tener. La energía del público caleño es tan linda, poder compartir con ellos es muy importante", expresó la artista barranquillera a la prensa en su llegada a la ciudad.

Añadió que está feliz de poder traer a sus hijos y que "puedan vivir esta experiencia como yo", y bromeó con que ya les habló del "chontaduro con sal y miel", fruta tropical típica de esa ciudad.

La intérprete de 'La Tortura' y 'Waka Waka' no se presentaba en escenarios colombianos desde febrero, cuando ofreció dos conciertos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y otros dos en Bogotá.

Siguen las presentaciones

Tras sus presentaciones en Cali, actuará el 1 de noviembre en el estadio El Campín de la capital, antes de continuar con otros 30 conciertos de la misma gira hasta diciembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/027232269a2b20254d4de31c8cb21cfce7274ac6w-2f4db67e.jpg La cantante está inmersa en su gira Las mujeres ya no lloran. (EFE)

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró que la ocupación hotelera de la ciudad alcanzó el 100 % gracias al doble concierto de la estrella, que convertirá a la capital del Valle del Cauca (suroeste) en epicentro musical del país este fin de semana.

Con estas fechas, Shakira completa más de 50 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial, que ya ha vendido más de 2,5 millones de boletos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

El espectáculo ocupa el segundo puesto en la clasificación global de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos, la artista agotó más de 700.000 entradas en 22 conciertos, incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami, mientras que en México superó el millón de boletos vendidos.

Cada show presenta una producción visual de gran formato y un repertorio que recorre sus himnos desde 'Antología' hasta 'BZRP Music Session #53'.

Además, esta semana Shakira lanzó reediciones conmemorativas de sus discos 'Pies descalzos', que cumple 30 años, y 'Oral Fixation', que celebra dos décadas, con nuevas versiones de clásicos como 'Día de enero', 'Antología' y 'Hips Don´t Lie', esta última junto a Ed Sheeran y Beéle.