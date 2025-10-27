Amaia Montero: "Estoy conmovida por ese público que me hace sentir que estoy en casa"

La cantante Amaia Montero aseguró este lunes estar "conmovida" por el sentimiento de encontrarse "en casa" tras regresar a La Oreja de Van Gogh. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Amaia Montero aseguró este lunes estar "conmovida" por el sentimiento de encontrarse "en casa" que la genera su público, en sus primeras declaraciones desde que se hizo oficial su vuelta como vocalista de La Oreja de Van Gogh.

La vocalista reflexionó sobre su proceso personal en estos años y agradeció la respuesta del público a la próxima gira del grupo español.

"Os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando", escribió en un mensaje recogido en su cuenta personal de Instagram.

Amaia Montero fue la primera vocalista de La Oreja de Van Gogh desde la fundación de la banda española en 1995 hasta 2007, cuando fue sustituida por Leire Martínez.

Tras 17 años de carrera en solitario, Montero volvió entre muestras de cariño de su seguidores y polémicas sobre el proceder ético del resto del grupo.

En redes sociales, la cantante y compositora expuso hoy algunas de sus reflexiones a cuenta de este mediático retorno a la banda.

"Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo", escribió.

Confesó que "durante seis años" pensó "muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada".

"Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo" pues "de esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar".

"He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS", culmina el escrito.

El regreso

Bajo el título Tantas cosas que contar, la gira que los reúne de nuevo sobre un escenario a todos los fundadores del grupo, excepto al guitarrista Pablo Benegas, comenzará en mayo de 2026 y será un recorrido por los grandes éxitos de la formación.

Tras meses y meses de rumores, la confirmación oficial del regreso de Montero se produjo justo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez, que ocupó su lugar y permaneció 17 años en la banda española.

Esta salida fue anunciada por el grupo con un inesperado comunicado que aseguraba que no habían conseguido "acercar" sus "diferentes maneras de vivir el grupo", un anuncio que los fans de Martínez vieron como una traición.

De hecho, a pesar de la buena respuesta comercial del público a la gira, que ha ampliado fechas, desde el anuncio se han hecho evidente dos bandos entre quienes respaldan a una u otra vocalista.

