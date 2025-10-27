Fallece la cantante venezolana Floria Márquez mientras ofrecía un concierto

Floria Márquez, durante una de sus presentaciones en vivo, donde siempre irradiaba pasión y elegancia en el escenario. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante venezolana Floria Márquez falleció súbitamente el pasado sábado 25 de octubre, a los 75 años de edad, mientras ofrecía un concierto en su ciudad natal, Caracas.

La intérprete, una de las voces más queridas y admiradas de la música romántica en Venezuela, se encontraba sobre el escenario, cuando, según informó su esposo y productor musical, Juan Carlos López, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) fulminante durante la interpretación de su segunda canción.

"Con profundo dolor debo informar que esta tarde, mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente", escribió López en un comunicado publicado en redes sociales. "Aparentemente por un ACV fulminante. Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba", agregó.

Floria Márquez, conocida como "La show-woman de Venezuela", dedicó más de cinco décadas a la música, cautivando al público con su voz cálida y su carisma en los escenarios. A lo largo de su carrera compartió presentaciones con grandes figuras latinoamericanas como Armando Manzanero, Cheo Feliciano, Los Panchos y Lucho Gatica, entre muchos otros.

Su repentina partida ha generado una ola de tristeza en el mundo artístico. Colegas, fanáticos y personalidades del espectáculo llenaron las redes de mensajes de despedida:

"Dios la ha recibido con mucha luz", "Vuela alto como cada canción que nos regalaste", "Gracias por tanto amor y pasión", "Siempre fuiste excelente", "Qué grande, amiga. Feliz viaje", escribieron algunos de sus seguidores.

Floria Márquez se despidió del mundo haciendo lo que más amaba: cantar. Su legado permanecerá en cada melodía y en el corazón de quienes la admiraron.