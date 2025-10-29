Leire Martínez: en La Oreja de Van Gogh "mi criterio nunca se escuchaba tanto"

La cantante Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, reveló este miércoles varias experiencias de machismo dentro de la industria musical, incluyendo un comentario sexual que recibió de un alto ejecutivo mientras formaba parte del grupo.

Durante su intervención en la charla "Mujeres que transforman la industria", celebrada en el foro musical BIME en Bilbao, Martínez habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó al integrarse en una banda consolidada y sobre cómo su voz fue, en muchas ocasiones, ignorada.

"Está bien que haya roles en una banda y yo creía en la idea romántica de que lo importante era la marca y no los nombres propios", explicó.

"Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas. Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Lo acepté porque entendía que era mi lugar, pero me di cuenta de que, de forma velada, mi criterio nunca se escuchaba tanto", agregó la artista.

"Por primera vez en años, decido y elijo"

Leire, que actualmente ha iniciado su carrera en solitario, aseguró sentirse más libre y empoderada que nunca: "Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer", expresó ante un aplauso espontáneo del público.

La cantante también recordó la presión mediática que vivió cuando reemplazó a Amaia Montero como vocalista del grupo. "Era un reto entrar en una banda con una trayectoria tan grande. Tenía miedo, porque el ruido era si sería capaz de sostenerlo, y esa presión recaía solo en mí, al menos a nivel social", confesó.

Bromeando sobre el tema del encuentro, "Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria", la intérprete reflexionó: "He pasado de ser una ´sustituta´ –lo digo ridiculizando lo que decía la prensa– a estar aquí hablando como transformadora. ¿En qué momento dejé de ser la sustituta?".

"El presidente de la compañía me dijo: ´Mmm, ¡qué tetas tienes!´"

Durante la conversación, Martínez relató un episodio que, según ella, marcó su percepción sobre el machismo dentro del entorno profesional.

"Estábamos celebrando un número uno y el presidente de la compañía me dijo: ´Mmm, ¡qué tetas tienes!´", recordó la cantante.

Ante la situación, Leire afirmó que compartió lo ocurrido con sus compañeros de banda, pero "ninguno de los hombres hizo nada" para respaldarla.

"Si lo que he vivido ha servido como toque de atención para que la sociedad se fije en otro tipo de situaciones, lo aplaudo", señaló. "Tendemos a generar personajes y colocarlos como estandartes, pero muchas veces se queda en propaganda. Funcionamos mucho desde el discurso, pero hay que pasar a la acción", añadió.

Agradecida y con una nueva visión

Martínez también habló sobre la ola de apoyo que recibió tras su salida del grupo y el regreso de Amaia Montero. "Me sorprendieron las reacciones tan brutales en mi defensa. Estoy muy agradecida por todo el apoyo recibido", afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a una transformación real en la industria musical: "No se trata solo de crear comunidad entre mujeres, sino de que los hombres asuman también una perspectiva feminista. Solo así habrá un cambio verdadero", concluyó.