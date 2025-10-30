×
Ariana Grande lanza una edición exclusiva de su disco "Positions" en su quinto aniversario

La nueva edición del álbum saldrá en formato vinilo doble, en color azul pervinca, así como dos 'singles' de 7 pulgadas con los mayores éxitos del disco

    Expandir imagen
    Ariana Grande lanza una edición exclusiva de su disco Positions en su quinto aniversario
    Ariana Grande lanza edición exclusiva del disco "Positions". (FUENTE EXTERNA)

    La cantante estadounidense Ariana Grande lanza una edición exclusiva de su disco Positions, el sexto álbum de estudio de su carrera, con motivo de su quinto aniversario, informó este jueves la discográfica Universal Music en un comunicado.

    • La nueva edición de Positions saldrá en formato vinilo doble, en color azul pervinca, así como dos 'singles' de 7 pulgadas con los mayores éxitos del álbum, la canción homónima y 34+35.

    La cantante y actriz lanza además hoy el audio de Positions (Vevo Official Live Performances), con seis temas, en todas las plataformas de 'streaming' por primera vez.

    El audio, que durante los últimos cinco años solo ha estado disponible en formato de vídeo, también incluye versiones de los éxitos mundiales pov y 34+25.

    Regreso a los escenarios 

    Grande anunció el pasado verano su regreso en 2026 a los escenarios con The Eternal Sunshine, su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

    La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, Eternal Sunshine (Luz solar eterna), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

    Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes Sweetener y Thank U, Next.

    Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía Wicked, donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Óscar, de los cuales ganó dos. 

