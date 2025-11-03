×
Britney Spears desactiva su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exesposo

En las últimas semanas, la cantante había publicado mensajes que preocuparon a sus fans

    Expandir imagen
    Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram.
    Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram.

    La cantante estadounidense Britney Spears ha desactivado su cuenta de Instagram, donde en las últimas semanas había publicado mensajes que preocuparon a su público debido a una nueva disputa con Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos.

    Al pinchar en su cuenta en esa red social (@britneyspears), donde tenía unos 42 millones de seguidores, se especifica que ya no está disponible y que "es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido".

    Uno de sus últimos mensajes fue publicado a mediados de octubre. La autora de ... Baby One More Time respondía a los primeros extractos que se habían adelantado del libro de memorias de Federline, You Thought You Knew, en el que el DJ y bailarín decía estar preocupado por ella y aseguraba que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

    Spears, que estuvo casada con él de 2004 a 2007, rechazó en su post la imagen que se proyectaba de ella como madre.

    "La constante manipulación por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida", decía.

    En otro de sus mensajes en octubre parecía hacer alusión a los cuatro meses que pasó en rehabilitación en 2018.

    "Siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he seguido adelante tras esa etapa difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva...", señalaba.

    Fin de la tutela

    En 2021, Spears puso fin a la tutela por la que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años.

    • Libre de ese control, la vocalista de Toxic ha estado bajo los focos y recibido críticas por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, donde solía subir videos bailando y posando desinhibida.
