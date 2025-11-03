Mon Laferte anuncia gira en México para el 2026 de su disco "Femme Fatale"

La chilena Mon Laferte iniciará su recorrido en México en Mérida el 11 de abril, mientras que el 23 de ese mes estará en Puebla. ( EFE )

La artista chilena Mon Laferte anunció este lunes su nueva gira en México en 2026 que arrancará el 11 de abril en Mérida (sureste) y la llevará también a Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde promocionará su más reciente disco ´Femme Fatale´.

Según informó la empresa Ocesa, Mon Laferte (Viña del Mar, 1983) traerá a México el concierto en el que incluirá éxitos de su más reciente producción compuesta por 14 canciones y en las que recorre ritmos como el pop alternativo y el jazz, mezclados con un "sonido oscuro, sofisticado y profundamente poético".

La chilena iniciará su recorrido en México en Mérida el 11 de abril, mientras que el 23 de ese mes estará en Puebla, el 25 en Querétaro y el 30 en Guadalajara.

Nuevas fechas

El 27 de mayo se presentará en Monterrey y cerrará su gira en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 29 de mayo.

Mon Laferte, quien reside en México desde hace varios años, es una artista multipremiada de pop latino que combina el indie, roots, rock, blues, bolero, cumbia, ranchera y elementos electrónicos con las tradiciones populares latinoamericanas.

Su más reciente disco, ´Femme Fatale´ incluye los sencillos ´Esto Es Amor´, junto a Conociendo Rusia y ´La Tirana´, donde hace mancuerna con Nathy Peluso.

Además, el álbum trae consigo colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: ´My One And Only Love´.

Su estilo han sido el sello en sus ocho discos publicados hasta ahora: ´Desechable´ (2011), ´Tornasol´ (2013), ´Volumen 1´ (2015), ´La Trenza´ (2017), ´Norma´ (2018), 'Seis' (2021), ´1940 Carmen´ (2021) y ´Femme Fatale´ (2025).