Marc Anthony anuncia su primera residencia en Las Vegas con "VEGAS? MY WAY!"

Marc Anthony iniciará en 2026 su primera residencia en Las Vegas con el espectáculo "VEGAS? MY WAY!", una serie de conciertos en el BleauLive Theater del Fontainebleau. ( EFE )

El cantante Marc Anthony anunció este martes su primera residencia en Las Vegas, con al menos diez conciertos programados en el BleauLive Theater del casino Fontainebleau, donde promete ofrecer "un espectáculo íntimo diferente a todo lo que ha hecho antes".

El show, titulado "VEGAS? MY WAY!", representa lo que el intérprete calificó como "un nuevo capítulo en su carrera". Las presentaciones se llevarán a cabo los días 13, 14, 15, 20 y 21 de febrero; 24, 25, 29 y 31 de julio; y el 1 de agosto de 2026, con fechas adicionales que serán anunciadas próximamente, según detalló el comunicado oficial del artista.

"Las Vegas siempre ha sido sinónimo de reinvención y de entretenimiento que trasciende el tiempo, y este show encarna ese espíritu. Es una celebración de mi historia, mis raíces y de la música que me ha conectado con el público alrededor del mundo", expresó el cantante, cuyo nombre real es Marco Antonio Muñiz.

¿Qué características tendrá el espectáculo?

Las entradas para el público en general estarán disponibles a partir del 6 de noviembre, tras una preventa exclusiva el día 5 de noviembre. Marc Anthony aseguró que la residencia permitirá a sus seguidores "vivir su historia de una forma más personal, íntima y poderosa que nunca".

Durante el espectáculo, el artista neoyorquino de origen puertorriqueño interpretará sus grandes éxitos en inglés y español, repasando más de tres décadas de carrera con temas emblemáticos como "Y hubo alguien", "¿Ahora quién?", "Vivir mi vida" y "Valió la pena".

¿Qué impacto tendrá la residencia en Las Vegas?

El intérprete y productor ha sido reconocido con cuatro premios Grammy y ocho Grammy Latinos, además de haber alcanzado 114 primeros lugares en listas radiales internacionales y millones de álbumes vendidos en múltiples continentes.

Con esta residencia, Marc Anthony se une al grupo de artistas latinos que han marcado presencia en la capital del entretenimiento mundial.

En 2024 y 2025, Pitbull también presentó una serie de conciertos en el Fontainebleau, mientras que el mexicano Carín León hará historia en 2026 al convertirse en el primer latino en actuar en la icónica Sphere.

"´VEGAS? MY WAY!´ de Marc Anthony marca un hito en el entretenimiento de Las Vegas, y esperamos hacer historia cuando suba al escenario del BleauLive Theatre en 2026", destacó Jeffrey Soffer, presidente y director general de Fontainebleau Development.