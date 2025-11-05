"Lux", de Rosalía, en mitad de la polémica por la propiedad de unas pinturas en España

La presentación programada para este miércoles del nuevo disco de Rosalía, Lux, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, ha levantado la polémica por la posibilidad de que se puedan dañar unas pinturas murales que el centro alberga y que están en litigio entre dos provincias españolas.

Rosalía había organizado hoy una 'listening party' (una fiesta de escucha) en ese museo, que reuniría a periodistas y seguidores de la cantante, estos últimos escogidos a través de un sorteo en su página web, para disfrutar de Lux en primicia.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña conserva las pinturas murales románicas del siglo XIII del Monasterio de Sijena, en la provincia española de Huesca, consideradas un tesoro artístico de gran valor, y que tras ser arrancadas y salvadas de un incendio en 1936, fueron expuestas en ese centro en Barcelona.

Tras años de litigio, la Justicia ordenó su regreso al monasterio de origen, en la vecina región española de Aragón, aunque el traslado es un proceso complicado debido a su fragilidad.

Y en medio de esa situación, con el anuncio del evento hoy de Rosalía, el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, población a la que pertenece el monasterio, pidió a la jueza que dirime el litigio prohibir el acto de promoción de Lux.

Las "enormes vibraciones" que, según el letrado, producen los potentes equipos de música que se van a utilizar, podrían dañar las pinturas murales que están físicamente ubicadas muy cerca de la sala donde se realizará el evento.

Esta nueva polémica se suma a la serie de idas y venidas que ha venido sufriendo el lanzamiento del nuevo álbum de Rosalía, con presentaciones oficiales de temas mezcladas con filtraciones constantes, hasta la completa del disco hoy mismo, aunque la discográfica sigue manteniendo la fecha oficial mañana.

El álbum llega más de tres años después del éxito de Motomami (2022) y cuenta con colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, entre otros.

En él, Rosalía canta hasta en 13 idiomas, aunque el castellano sea la espina dorsal del proyecto, con versos de lenguas tan diversas como el ucraniano, el japonés, el mandarín, el inglés o el catalán, lo que da una idea de la vocación universal del mismo.

La edición digital de Lux está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18.

El disco incluye canciones con títulos como Sexo, violencia y llantas, Dios es un stalker, Sauvignon Blanc, La rumba del perdón, La perla, Reliquia y Mio cristo, en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

