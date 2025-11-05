"Si no tuviera una carrera musical, probablemente estaría en la universidad estudiando teología", confiesa Rosalía en una entrevista con el DJ neozelandés Zane Lowe, en la que reflexiona sobre su nuevo álbum, Lux, un trabajo que define como maximalista, en contraste con el minimalismo de Motomami (2022).

La conversación, grabada en el Frontón Beti Jai de Madrid y publicada este miércoles en YouTube, llega después de varios días de expectativa y polémica por la filtración del disco, cuyo lanzamiento oficial será este viernes.

"Creo que la mejor ficción es la que tiene esa línea difusa entre lo personal y lo universal", afirma la cantante catalana, que asegura haberse prometido "terminar las reflexiones y las canciones" en este nuevo proceso creativo. Tras tres años de producción, dice haber aprendido a tener paciencia: "Muchas cosas pasan en ese tiempo. Leonard Cohen fue una gran inspiración. Me gustaba cuando decía: ´Olvida tu ofrenda perfecta, todo tiene una grieta, así es como entra la luz´. Por eso se llama Lux".

La cantante española explora su faceta más reflexiva y espiritual en su nuevo trabajo discográfico, Lux. (EFE)

¿Cómo fue el proceso creativo de Rosalía?

Rosalía explica que necesitó aislarse en el estudio, "leyendo y escribiendo una y otra vez", después del fenómeno que representó Motomami. "Necesitaba parar en seco, leer y estudiar más. Si no tuviera una carrera musical, estaría estudiando teología. Me interesa cómo la gente concibe y entiende la santidad de forma diferente", comenta.

El álbum, compuesto por 15 canciones en su versión digital y 18 en CD y vinilo, combina flamenco, ópera, electrónica y pop, con títulos como Sexo, violencia y llantas, Dios es un stalker, La rumba del perdón o Mio Cristo.

En él canta en 13 idiomas, entre ellos castellano, inglés, japonés, mandarín, ucraniano y catalán, reafirmando su vocación universal.

¿Qué colaboraciones incluye el álbum Lux?

Uno de los momentos más emotivos del proyecto, según la artista, fue cuando interpretó junto a la Sinfónica de Londres el tema Berghain, experiencia que describió como "espiritual". "Se me ponían los pelos de punta siempre, incluso he llorado", reconoce.

Lux llega más de tres años después del éxito global de Motomami y cuenta con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Yves Tumor, entre otros.

El álbum se ha posicionado ya entre los más esperados del año, alcanzando el número uno en España y el séptimo puesto a nivel mundial en Spotify tras la filtración anticipada.