Carín León y Carlos Santana lanzan "Velas", su primera colaboración

Además de este tema con Carín León, Santana lanzó en mayo "Me retiro", su primera canción norteña, del género regional mexicano.

Los mexicanos Carín León y Carlos Santana lanzaron este jueves 'Velas', una canción que "significa romance" y que implica la primera colaboración entre el ícono del género regional de México y el guitarrista de rock.

"Esta canción significa una cosa que le encanta a Dios y a los humanos. Se llama el romance. El romance es un puente entre los humanos y Dios", declaró Santana en un video compartido a EFE.

El video musical, que combina tomas en color y en blanco y negro, muestra a ambos intérpretes rodeados de velas en un cuarto oscuro e incluye imágenes de una mujer que reza con una mantilla en la cabeza y a Carín León persignándose.

Por ello, "el simbolismo de la canción es un acto de mucho amor y de pedirle a Dios por esa persona", indicó el cantante de regional mexicano.

"Esta conexión que tenemos los latinos con nuestra espiritualidad, más allá de religión, como una cultura popular y retratarlo de una manera moderna", explicó el cantante, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León, originario del fronterizo estado mexicano de Sonora.

Mientras que Santana agregó que todas las personas "rezan por algo, a Dios, al universo", por lo que, para él, "las velas tienen una frecuencia para conectarte con espíritu".

Ritmos en rock y R&B

La colaboración refleja la versatilidad de Carín León, quien incorpora ritmos como el rock y R&B al regional mexicano, y ha hecho duetos con artistas tan diversos como Kanny García, Maluma y Bon Jovi, además de anunciar el mes pasado un álbum de country tras presentarse en festivales en Nashville.

"Más allá de permitirme poder colaborar con él o darle a mi carrera este gran 'milestone' (hito), que es estar con Carlos Santana, creo que lo que debiéramos decirle cualquier persona de México, cualquier persona de Latinoamérica, cualquier músico, es gracias por el arte que ha hecho", comentó ahora.

En tanto, Santana lanzó en mayo 'Me retiro', su primera canción norteña, del género regional mexicano, junto al Grupo Frontera, además de compartir su deseo de grabar un álbum centrado en las músicas indígenas de México.

"Desde chiquito siempre me han invitado a colaborar para complementar el arte de ellos (otros músicos) y, para mí, es un honor muy grande", manifestó ahora el guitarrista, con casi 60 años de carrera.