Bad Bunny, con seis nominaciones, el latino más destacado en los Grammy
El puertorriqueño figura en seis categorías: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada, por su trabajo "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"
Bad Bunny se hizo este viernes con seis nominaciones a los Premios Grammy: mejor canción, grabación, álbum, álbum de música urbana, interpretación global, portada, por su trabajo DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
En la categoría de mejor álbum de pop latino están nominados Rauw Alejandro, por Cosa Nuestra; Andrés Cepeda, por Bogotá Deluxe; Karol G, por Tropicoqueta; Natalia Lafourcade, por Cancionera, y Alejandro Sanz, por ¿Y ahora qué?
- Al mejor álbum de música urbana concurrirán, además de Bad Bunny con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, J Balvin, por Mixteip; Feid, por FERXXO VOL X: Sagrado; Nicki Nicole, por Naiki; Trueno, por EUB DELUXE y Yandel, por SINFÓNICO (en vivo).
En la categoría de mejor álbum de rock latino o alternativo están nominados el grupo colombiano Bomba Estéreo y la banda venezolana Rawayana, por ASTROPICAL; Ca7riel y Paco Amoroso, por PAPOTA; Los Wizzards, por ALGORHYTHM; Fito Páez, por Novela y Aterciopelados, por Genes Rebeldes.
Al mejor álbum de música mexicana aspiran por Mala Mía Fuerza Regida y Grupo Frontera, formación que repite nominación en la misma categoría con Y lo que viene.
Completan la lista Paola Jara, por Sin rodeos; Carín León, por Palabra de To's (Seca) y Bobby Pulido, por Bobby Pulido & Friends por 'Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (en vivo).
Otros nominados
Fotografías, de Rubén Blades y la Roberto Delgado & Orquesta; Raíces, de Gloria Estefan; Clásicos 1.0, del Grupo Niche; Bingo, de Alain Pérez, y Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, de Gilberto Santa Rosa, optarán al mejor álbum latino tropical.
En la categoría de mejor álbum musical de teatro, está nominado Buena Vista Social Club.
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel aspira a cuatro Grammy: mejor interpretación orquestal con la Sinfónica Simón Bolívar por el Bolero de Ravel; mejor composición clásica contemporánea, por Ortiz: Dzonot y mejor compendio clásico y mejor interpretación coral, ambas por Ortiz: Yanga.