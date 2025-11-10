Michael Jackson hace historia al figurar en el Hot 100 en seis décadas consecutivas

El último artista en lograr mantener posiciones en el top 10 durante cinco décadas fue Andy Williams, uno de los intérpretes más conocidos del tema navideño 'It's the Most Wonderful Time of the Year'. ( FUENTE EXTERNA )

La canción 'Thriller' de Michael Jackson se posicionó en el número 10 de las canciones más escuchadas de la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer artista en figurar en este conteo en seis décadas diferentes.

De acuerdo con Billboard, Jackson llegó por primera vez al top 10 del Hot 100 como solista en noviembre de 1971 con su debut en solitario, 'Got to Be There.

¿Qué récords ha alcanzado Michael Jackson en la lista Billboard Hot 100?

El llamado Rey del Pop, fallecido en junio de 2009 cuenta con 30 éxitos en el top 10, incluyendo 13 números 1, y antes de que 'Thriller' subiera en la lista este año, el cantante de 'Billie Jean' había estado por última vez en el top 10 en 2018 como artista invitado por el tema 'Don't Matter to Me' de Drake.

El último artista en lograr mantener posiciones en el top 10 durante cinco décadas fue Andy Williams, uno de los intérpretes más conocidos del tema navideño 'It's the Most Wonderful Time of the Year'.

¿Qué artistas destacan actualmente en la lista Billboard Hot 100?

El Hot 100 de esta semana también trajo buenas noticias para Taylor Swift cuyo tema 'The Fate of Ophelia' se impuso en el número uno de la lista por quinta semana consecutiva.

Mientras que 'Golden' de HUNTR/X, de la película 'KPop Demon Hunters' de Netflix , se mantuvo en la lista en el puesto número 2 del Hot 100, después de ocho semanas en el número 1 a partir de agosto.