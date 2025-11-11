Ilegales advierte que la música "está en crisis" y reflexiona sobre los retos de la industria

El líder del grupo musical dominicano Ilegales, Vladimir Dotel (c), posa junto a los integrantes David Díaz (i) y Junior Pimentel durante una rueda de prensa este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). ( EFE )

El líder del grupo musical dominicano Ilegales, Vladimir Dotel, advirtió este martes que la música "está en crisis", señaló en una rueda de prensa con motivo de la presentación del concierto que su banda ofrecerá este sábado en Santo Domingo.

"Antes había una variedad. Había merengue house, pop, poprock, bachata, salsa...ahora salen canciones semanales y no se pega ninguna, y la que se pega dura dos semanas", indicó.

Dotel también criticó que a día de hoy "cambió todo, la gente ya no quiere que hables de música, ni conocer cómo fue tu historia, la gente lo que quiere es un chisme barato".

"Tu te haces viral y eso lo utilizas para vender lo que tu quieres, bien sea tu nuevo sencillo o tu nuevo concierto. Gracias a Dios Ilegales no necesita eso para vender un concierto".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/a84992c151c55d76fb2cf658a138dd9e2b2e7d4ew-a9c4bcf5.jpg El grupo ofreció una rueda de prensa con motivo de la presentación del concierto que su banda ofrecerá este sábado en Santo Domingo. ()

Sorteando el tiempo

Frente a ello, el artista dominicano señaló que su grupo se mantuvo "firme en una industria tan difícil que ha ido cambiando", lo que les ha permitido perdurar en el tiempo gracias a que "la calidad no tiene fecha de expiración".

"Parece que lo hicimos bien porque muchas de nuestras canciones pasaron a clásicos. Puedes pegar una canción hoy y al día siguiente se borró. Pero las canciones de Ilegales han pasado de una generación a otra y eso es lo que hace especial a nuestra agrupación".

En ese sentido, reivindicó que el reto más difícil al que se enfrentó el grupo en sus tres décadas de existencia fue "mantenerse firme en una industria que cambia y en la que las disqueras hacen que te prostituyas".

"Algo de las cosas más difíciles como grupo ha sido mantenernos en el tiempo sin el apoyo de marcas grandes que quieren que tu seas un títere o seas lo que está de moda", afirmó.

"Ya tenemos casi veinte años que somos artistas independientes porque decidí ser coherente en el mensaje, porque el reguetón estaba pegando y yo me resistí".

Además Dotel dijo que la música de Ilegales "no falta en ninguna fiesta" que se celebre en Suramérica, Centroamérica, México, Estados Unidos o en República Dominicana, lo que demuestra que las obras del grupo "han perdurado en el tiempo".

Ilegales ofrecerá un concierto en Santo Domingo este 15 de noviembre para celebrar sus 30 años de trayectoria musical.

El grupo inició su trayectoria en 1995 con un sonido innovador que fusionó merengue, pop, house y ritmos urbanos.

Entre los mayores éxitos de la banda destacan 'La Morena', 'Fiesta caliente', 'Taqui taqui' y 'Chucuchá'.

En su trayectoria "Ilegales" ha recibido varias nominaciones al Grammy Latino, los premios Billboard y los premios Lo nuestro.