Rosalía actuará el domingo por primera vez en The Tonight Show de Jimmy Fallon

La artista dará una entrevista a Fallon durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show

    Expandir imagen
    Rosalía actuará el domingo por primera vez en The Tonight Show de Jimmy Fallon
    Rosalía actúa durante la gala de LOS40 Music Awards 2025 en Valencia. (EFE)

    La cantante española Rosalía actuará el próximo domingo, 16 de noviembre y por primera vez, en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, para presentar su nuevo álbum, LUX.

    La artista, además, dará una entrevista a Fallon durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show, que se emitirá por la cadena NBA, tras el partido de fútbol americano del domingo en la noche. El episodio también contará con la participación de DJ Khaled.

    Rosalía ya había aparecido como invitada en The Tonight Show, pero nunca para el público de Jimmy Fallon.

    Primera entrevista

    Su primera entrevista fue en 2022, cuando Rosalía habló de su álbum Motomami y contó cómo Harry Styles intentó enviarle un mensaje de texto, pero ella había cambiado de número y el cantante británico terminó teniendo una surrealista conversación con un desconocido.

    En esa oportunidad, Rosalía también reveló que guarda su teléfono en la bota cuando su bolso no combina con su vestido. Esa entrevista fue su primera aparición en un programa estadounidense.

    • En la víspera, durante una entrevista en el programa español La Revuelta, Rosalía dijo ser muy fan de Fallon
