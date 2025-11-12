La Arrolladora Banda el Limón se une con Juanes en nueva versión de "Una noche contigo"

El cantante colombiano Juanes, en el centro, junto a los integrantes de la Arrolladora Banda El Limón. ( EFE )

La Arrolladora Banda el Limón lanzó este miércoles una versión en regional mexicano de la canción de Juanes Una noche contigo, en una colaboración "sin precedentes" que busca conectar las dos culturas, según dijo la emblemática agrupación mexicana en un comunicado.

"Es un orgullo poder unir el sonido de La Arrolladora con el talento de un artista que admiramos profundamente como Juanes", ahondó en la nota René Camacho, líder de la banda sinaloense.

La nueva versión de Una noche contigo, lanzada por el colombiano en abril pasado, espera demostrar que una canción puede trascender géneros y fronteras.

"La música es un lenguaje universal que une culturas y sentimientos, y cuando se interpreta con el corazón, siempre logra llegar al alma del público", subrayó Camacho.

Por su parte, Juanes dijo -en el comunicado de prensa- que como compositor "siempre es gratificante" que sus canciones sean interpretadas por músicos de otros géneros que buscan crear algo único.

Más

Una noche contigo surgió de la fusión de influencias de The Beatles y Otis Redding, además del trabajo de los legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José, explicó el compositor nacido en Medellín.

surgió de la fusión de de y Otis Redding, además del trabajo de los legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José, explicó el nacido en Medellín. "Siento que es un momento muy especial, un cierre de ciclo, que un grupo tan reconocido como La Arrolladora Banda El Limón transforme la canción en otro estilo de la música mexicana", puntualizó Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila del cantautor colombiano.

Te puede interesar Juanes se inspira en el estilo compositivo de The Beatles para "Cuando estamos tú y yo"