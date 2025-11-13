Este jueves se celebran los Latin Grammy

Los Latin Grammy regresan este jueves a Las Vegas con una ceremonia en la que se reconocerá lo mejor de la música latina. ( FUENTE EXTERNA )

Los Latin Grammy regresan este jueves a Las Vegas con una ceremonia en la que se reconocerá lo mejor de la música latina del último año y que contará con grandes estrellas como Bad Bunny, el favorito de la noche con 12 nominaciones, Karol G o Alejandro Sanz.

La gala se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 8:00 de la noche. El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

A Bad Bunny, quien presentó este año su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, le pisan los talones los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso quienes obtuvieron 10 nominaciones gracias a su álbum Papota, al igual que el compositor Edgar Barrera con el mismo número de candidaturas, mientras que Natalia Lafourcade opta a ocho gramófonos dorados.

Alejandro Sanz se enfrentará a los más nominados en las tres categorías más importantes de la noche por su álbum ¿Y ahora qué?, mientras que la española Aitana perseguirá sus primeros galardones en tres apartados diferentes.

Presentaciones artísticas

La colombiana Karol G, que solamente cuenta con una nominación a grabación del año por el tema Si antes te hubiera conocido, ofrecerá un número musical durante la gala, así como el mexicano Carlos Santana, el puertorriqueño Rauw Alejandro, la estadounidense Kacey Musgraves, el mexicano Christian Nodal, la argentina Nathy Peluso, entre otros.

Te puede interesar Kany García y Tiago Iorc conducirán la Premiere del Latin Grammy 2025