×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Latin Grammy
Latin Grammy

Mon Laferte: "Ya me toca" ganar el Latin Grammy a Canción del año

La gala principal de los Latin Grammy se transmite en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas

    Expandir imagen
    Mon Laferte: Ya me toca ganar el Latin Grammy a Canción del año
    Mon Laferte fue nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante y compositora Mon Laferte, nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces, cree que ya es el momento de alzarse con este galardón.

    "Ya me toca, pero está reñido. Igual venir ya es ganar, es una celebración verte con tus colegas", admitió a EFE durante su paso por la alfombra roja de estos premios, que se celebran este jueves en Las Vegas (EE.UU.).

    Aunque sea un momento complejo en Estados Unidos para la comunidad hispana, "la música siempre ha tenido el poder de sanar, conectar a la gente y ojalá que mi música pueda servirle a alguien para sanar un poquito en su corazón", agregó.

    RELACIONADAS

    La gala principal de los Latin Grammy se transmite en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes).

    El encuentro es conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

    Bad Bunny confirma su reinado

    Con 12 nominaciones, Bad Bunny llega a los Latin Grammy dispuesto a arrasar con su último trabajo, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF) -que acaba de conseguir seis nominaciones a los Grammy-.

    El artista ha ganado la noche de este  jueves en Mejor álbum de música urbana y en Mejor interpretación urbana.

    Tras conseguir el premio el pasado año a mejor interpretación de 'reggaeton' por Perro negro, el puertorriqueño llega ahora dispuesto a arrasar y a sumar más gramófonos a los 12 que ya posee.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 