Mon Laferte: "Ya me toca" ganar el Latin Grammy a Canción del año

Mon Laferte fue nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante y compositora Mon Laferte, nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces, cree que ya es el momento de alzarse con este galardón.

"Ya me toca, pero está reñido. Igual venir ya es ganar, es una celebración verte con tus colegas", admitió a EFE durante su paso por la alfombra roja de estos premios, que se celebran este jueves en Las Vegas (EE.UU.).

Aunque sea un momento complejo en Estados Unidos para la comunidad hispana, "la música siempre ha tenido el poder de sanar, conectar a la gente y ojalá que mi música pueda servirle a alguien para sanar un poquito en su corazón", agregó.

La gala principal de los Latin Grammy se transmite en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes).

El encuentro es conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

Bad Bunny confirma su reinado

Con 12 nominaciones, Bad Bunny llega a los Latin Grammy dispuesto a arrasar con su último trabajo, DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF) -que acaba de conseguir seis nominaciones a los Grammy-.

El artista ha ganado la noche de este jueves en Mejor álbum de música urbana y en Mejor interpretación urbana.

Tras conseguir el premio el pasado año a mejor interpretación de 'reggaeton' por Perro negro, el puertorriqueño llega ahora dispuesto a arrasar y a sumar más gramófonos a los 12 que ya posee.