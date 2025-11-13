×
Trueno: "La industria latina dentro del hiphop se nota cada vez más fuerte"

El rapero argentino Trueno ganó este jueves del Latin Grammy a mejor canción de Rap/Hip Hop por "Fresh"

    Expandir imagen
    Trueno: La industria latina dentro del hiphop se nota cada vez más fuerte
    Trueno fue uno de los ganadores de los Latin Grammy 2025. (FUENTE EXTERNA)

    El rapero argentino Trueno, ganador este jueves del Latin Grammy a mejor canción de Rap/Hip Hop por 'Fresh', afirmó a EFE que "la industria latina dentro del hiphop se nota cada vez más fuerte".

    "Tenemos menos que envidiarle a los demás, estamos muy fuertes y vamos a dominar de aquí a dentro de 50 años", indicó el rapero durante su paso por la alfombra roja previa a la gala principal que tendrá lugar hoy en Las Vegas (EE.UU.).

    A punto de unirse a la gira de Gorillaz como telonero en 'The Mountain Tour', Trueno agregó que se siente muy honrado por la oportunidad de embarcarse en esta aventura con quien considera "un genio" y amigo desde hace unos años.

    La gala principal de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.

