Lista de ganadores: Bad Bunny se corona con el Latin Grammy al álbum del año

Bad Bunny se corona en los Latin Grammy mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. ( FUENTE EXTERNA )

DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, se coronó este jueves con el álbum del año en la 26º edición de los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo en Las Vegas (EE.UU.).

En total, el "Conejo malo" obtuvo cinco gramófonos de las 12 nominaciones que contenía. Estos fueron:

—Álbum del Año (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

— Mejor Álbum de Música Urbana (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

— Mejor Canción Urbana (DtMF)

— Mejor Interpretación de Reggaeton (VOY A LLeVARTE PA PR)

— Mejor fusión/interpretación urbana (DtMF)

Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.

Listado de ganadores de la 26º edición de los Latin Grammy Álbum del año

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny



Grabación del año

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz



Canción del año

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G



Mejor nuevo artista

Paloma Morphy



Mejor álbum contemporáneo de pop

'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz



Mejor álbum de música urbana

'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny



Mejor álbum de rock

'Novela' - Fito Páez



Mejor álbum cantautor

'Cancionera' - Natalia Lafourcade



Mejor álbum de música alternativa

'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso



Mejor canción de tropical

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G



Mejor canción de pop

'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso



Mejor canción urbana

'DtMF' - Bad Bunny



Mejor canción de rock

'La torre' - Renee



Compositor del Año