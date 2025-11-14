Lista de ganadores: Bad Bunny se corona con el Latin Grammy al álbum del año
El español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G ganó el de canción del año
DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, se coronó este jueves con el álbum del año en la 26º edición de los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo en Las Vegas (EE.UU.).
En total, el "Conejo malo" obtuvo cinco gramófonos de las 12 nominaciones que contenía. Estos fueron:
—Álbum del Año (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)
— Mejor Álbum de Música Urbana (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)
— Mejor Canción Urbana (DtMF)
— Mejor Interpretación de Reggaeton (VOY A LLeVARTE PA PR)
— Mejor fusión/interpretación urbana (DtMF)
Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.
Álbum del año
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
Grabación del año
'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
Canción del año
'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
Mejor nuevo artista
Paloma Morphy
Mejor álbum contemporáneo de pop
'¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny
Mejor álbum de rock
'Novela' - Fito Páez
Mejor álbum cantautor
'Cancionera' - Natalia Lafourcade
Mejor álbum de música alternativa
'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor canción de tropical
'Si antes te hubiera conocido' - Karol G
Mejor canción de pop
'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor canción urbana
'DtMF' - Bad Bunny
Mejor canción de rock
'La torre' - Renee
Compositor del Año