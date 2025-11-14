×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Latin Grammy
Latin Grammy

Lista de ganadores: Bad Bunny se corona con el Latin Grammy al álbum del año

El español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G ganó el de canción del año

    Expandir imagen
    Lista de ganadores: Bad Bunny se corona con el Latin Grammy al álbum del año
    Bad Bunny se corona en los Latin Grammy mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. (FUENTE EXTERNA)

    DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, se coronó este jueves con el álbum del año en la 26º edición de los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo en Las Vegas (EE.UU.).

    En total, el "Conejo malo" obtuvo cinco gramófonos de las 12 nominaciones que contenía. Estos fueron:

    Álbum del Año (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

    — Mejor Álbum de Música Urbana (DeBÍ TiRAR MáS FOToS)

    — Mejor Canción Urbana (DtMF)

    — Mejor Interpretación de Reggaeton (VOY A LLeVARTE PA PR)

    — Mejor fusión/interpretación urbana (DtMF)

    Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.

    Listado de ganadores de la 26º edición de los Latin Grammy

    • Álbum del año
      'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

      Grabación del año
      'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

      Canción del año
      'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

      Mejor nuevo artista
      Paloma Morphy

      Mejor álbum contemporáneo de pop
      '¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

      Mejor álbum de música urbana
      'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny

      Mejor álbum de rock
      'Novela' - Fito Páez

      Mejor álbum cantautor
      'Cancionera' - Natalia Lafourcade

      Mejor álbum de música alternativa
      'Papota' - Ca7riel & Paco Amoroso

      Mejor canción de tropical
      'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

      Mejor canción de pop
      'El Día Del Amigo' - Ca7riel & Paco Amoroso

      Mejor canción urbana
      'DtMF' - Bad Bunny

      Mejor canción de rock
      'La torre' - Renee

      Compositor del Año

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 