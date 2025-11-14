Rauw Alejandro, Yandel y Manuel Turizo, entre estrenos musicales semanales

El puertorriqueño Rauw Alejandro, entre los artistas que lanzan nueva música esta semana. ( FUENTE EXTERNA )

Los estrenos musicales llegan esta semana con tributos a las raíces de los artistas y exploraciones de nuevos géneros.

El puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el videoclip de Besito en la frente con tributo a Puerto Rico; su compatriota Yandel compartió un adelanto de su próximo álbum, y el colombiano Manuel Turizo se sumergió en el género del reggae.

Asimismo, los mexicanos Grupo Firme y 'El Yaki' estrenaron una colaboración juntos, el colombiano Fer Ariza se unió al venezolano Nacho en un álbum Bailaíto, y los mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron un reguetón Prohibido.

El Besito en la frente de Rauw Alejandro a Puerto Rico

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro presentó el videoclip oficial de 'Besito en la frente', que forma parte de su álbum 'Cosa nuestra: capítulo 0', y que, grabado completamente con un teléfono móvil, rinde tributo a la cultura de Puerto Rico, mostrando las expresiones folclóricas de la isla.

Yandel, protagonista de Scarface

La estrella puertorriqueña Yandel, exmiembro del dúo Wisin & Yandel, lanzó el sencillo 'Scarface', un adelanto de su próximo álbum, previsto para enero de 2026, acompañado de un videoclip, en el que el cantante se convierte en el 'Tony Montana' que interpretó Al Pacino en la película de mafiosos con el mismo nombre.

Manuel Turizo se sumerge en el reggae

En medio de su viaje explorando los ritmos caribeños, el cantante colombiano Manuel Turizo se sumergió en el género jamaiquino del reggae con Cosas de enamorao, un sencillo que relata las primeras vivencias de un nuevo amor.

Grupo Firme y El Yaki cantan Que te quieran bonito

Los mexicanos Grupo Firme y Luis Alfonso Partida, más conocido como 'El Yaki', presentaron Que te quieran bonito.

Esuna colaboración que el público ya había escuchado en recientes conciertos de la agrupación, la cual con este tema expandió su recorrido dentro del regional mexicano con la línea vocal sinaloense tradicional del exmiembro de la Banda El Recodo.

Fer Ariza y Nacho, merengue y pop

El artista colombiano Fer Ariza y el venezolano Nacho compartieron Bailaíto.

Este álbum conjunto de seis temas conecta el merengue urbano y el pop latino con canciones como la secuela Niña bonita 2, en la que el colombiano retoma el clásico que consolidó la carrera del dúo Chyno & Nacho para introducirlo al público joven.

El reguetón Prohibido de Omarcito Glock y Enayy

Los cantantes mexicanos Omarcito Glock y Enayy lanzaron Prohibido, un reguetón rebelde que narra la historia de una relación de amor imposible, debido a la desaprobación de los padres y las normas sociales.

