MarteOvenuS anuncia su concierto "Colección de Amor" en el Bar Juan Lockward

MarteOvenuS presentará un repertorio de boleros clásicos fusionados con sonidos contemporáneos y artistas invitados. ( SUMINISTRADA )

La agrupación dominicana MarteOvenuS anunció la presentación de su concierto Colección de Amor en Vivo, programado para el jueves 4 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La propuesta musical reúne boleros emblemáticos del cancionero latinoamericano reinterpretados con la estética moderna que caracteriza al proyecto liderado por Ana Fe y Luis Payán.

El concierto estará sustentado en las 12 canciones del disco Colección de Amor, publicado el año pasado. El repertorio incluye piezas como Que será de ti, Nosotros, Bésame mucho, Tú me acostumbraste, Noche de ronda y Ando buscando un amor.

Se trata de una selección que recoge la esencia romántica del bolero y la conecta con una nueva sonoridad que mezcla rock, ritmos afrocaribeños e indie-folk.

Ana Fe y Luis Payán explicaron que Colección de Amor nació del deseo de revisitar canciones que forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones, llevándolas a un lenguaje musical actual sin perder su identidad emocional.

La idea, señalan, es ofrecer un concierto íntimo, de alta sensibilidad artística y con un concepto sonoro diseñado para públicos diversos.

Después del éxito cosechado meses atrás en Santiago, MarteOvenuS trae por primera vez este concierto a la capital. El espectáculo contará con invitados especiales como Pavel Núñez y Laura Rivera, cuyas participaciones aportarán textura y nuevas interpretaciones a la propuesta.

La agrupación destacó que este concierto supone un paso importante en su trayectoria, al consolidar su apuesta por un repertorio que abraza lo clásico desde un enfoque contemporáneo. La propuesta está diseñada para un espacio íntimo como el Bar Juan Lockward, que permite una cercanía directa con el público.

¿Cómo se define el estilo musical de MarteOvenuS?

MarteOvenuS se ha distinguido por su fusión particular de rock con elementos afrocaribeños e indie-folk. Esta identidad sonora ha permitido que el grupo conecte con audiencias jóvenes y adultas, incorporando a sus proyectos repertorios que dialogan entre lo tradicional y lo moderno.

Según sus creadores, Colección de Amor es un homenaje al amor en todas sus formas, a la memoria emocional de los boleros y a la vigencia que conserva este género en la sensibilidad del público dominicano.

Venta de boletas disponible

Las boletas para el concierto están disponibles a través de la plataforma digital tix.do. La agrupación invitó a sus seguidores a asegurar sus entradas con anticipación, dada la capacidad limitada del recinto.