Deep Purple y Alan Parsons se presentarán en el festival músicos en la naturaleza 2026

Deep Purple durante una de sus presentaciones en Europa. ( EFE )

La poderosa banda británica Deep Purple encabezará la edición 2026 del festival Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 4 de julio del próximo año en la Finca Mesegosillo, ubicada en el espacio natural protegido de la Sierra de Gredos, en Ávila. El anuncio lo realizó este martes la Junta de Castilla y León.

A la legendaria agrupación de rock duro y heavy metal, pionera del género y con más de 150 millones de discos vendidos, se unirán Alan Parsons, figura clave del rock conceptual, y el grupo madrileño Burning.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, destacó que el cartel de 2026 combina "a una banda mítica de la historia del heavy metal como Deep Purple con otra banda legendaria del rock conceptual como Alan Parsons".

Subrayó además la trascendencia artística de Parsons, a quien calificó como un "hombre del Renacimiento" por su multifacética trayectoria como cantante, compositor y productor ligado a nombres como The Beatles y Pink Floyd.

Según expresó, junto a figuras como Mike Oldfield y Vangelis, Parsons contribuyó a "revolucionar el mundo de la música con la introducción de la electrónica y el sonido envolvente".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/alan-parsons-se-une-a-deep-purple-en-un-festival-espanol-celebrado-en-plena-naturaleza-0784d0ff.jpg Alan Parsons, en imagen de archivo de EFE, mientras ofrece declaraciones durante una conferencia. (EFE)

¿Qué historia tiene el festival?

El encuentro musical, que se celebra desde 2006 en el municipio abulense de Hoyos del Espino, ha recibido a artistas de renombre internacional como Bob Dylan, Mark Knopfler y Bryan Adams. La edición de 2026 mantendrá esa línea de grandes nombres, con un formato que combina música y conservación ambiental en un entorno protegido.

Deep Purple ya se presentó en este escenario en 2013, marcando uno de los conciertos más recordados del festival.

¿Cuál es la situación de Ian Gillan?

El recital del 4 de julio podría convertirse en uno de los últimos shows de Ian Gillan, vocalista original de Deep Purple, quien recientemente confesó en una entrevista especializada que enfrenta una severa pérdida de visión y que evalúa retirarse de los escenarios.

¿Cuándo estarán disponibles las entradas?

Las boletas para la edición 2026 saldrán a la venta este jueves 20 de noviembre a través del portal oficial del festival.