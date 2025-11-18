La Royal Mint emite moneda conmemorativa de Freddie Mercury por "Live Aid 1985"

Freddy Mercury se convierte en el más reciente artista incluido en la colección "Leyendas de la Música", que ya ha rendido homenaje a figuras como David Bowie, George Michael y Paul McCartney. ( ARCHIVO )

La Real Casa de la Moneda británica (Royal Mint) anunció este martes el lanzamiento de una moneda conmemorativa dedicada a Freddie Mercury, con motivo del 40 aniversario de su histórica actuación en el concierto Live Aid de 1985 y del estreno de su primer álbum de estudio en solitario.

La pieza de colección presenta a Mercury en el centro del escenario, luciendo la chaqueta amarilla que vistió en el emblemático concierto de Wembley, con la mirada elevada y el micrófono en mano, en una pose que simboliza su fuerza escénica y su carisma artístico.

Kashmira Bulsara, hermana del cantante, visitó la sede de la Royal Mint y tuvo el honor de acuñar el primer ejemplar. Describió el gesto como "emotivo y de gran orgullo", según informó la institución en un comunicado.

"Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo", expresó Bulsara.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/freddie-print-e089212e.jpg Imagen de la moneda conmemorativa dedicada a Freddie Mercury presentada por la Royal Mint. (ROYAL MINT)

¿Qué medidas se han tomado para apoyar la lucha contra el sida?

Como parte de la iniciativa, la Royal Mint donará una versión especial en oro al Mercury Phoenix Trust, la fundación creada en memoria del artista para combatir el sida. La organización subastará esta pieza única en los próximos meses con el fin de recaudar fondos para sus programas benéficos.

Mercury se convierte en el más reciente artista incluido en la colección "Leyendas de la Música", que ya ha rendido homenaje a figuras como David Bowie, George Michael y Paul McCartney.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/freddie-mercury-y-montserrat-caballe-tendran-una-estatua-en-el-parque-glories-de-barcelona-687058e7.jpg Freddie Mercury y Montserrat Caballé, en imagen de archivo, durante una interpretación conjunta en Barcelona. (EFE)

Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, destacó que el diseño captura la "energía eléctrica" de Mercury y celebra a "un verdadero icono cuya influencia continúa inspirando generaciones".

"El nivel de detalle de esta pieza, desde su firma hasta el pentagrama musical que simboliza su extraordinario rango vocal, la convierte en una de nuestras monedas más especiales", añadió.

¿Cuáles son los precios y disponibilidad de la moneda?

La colección numismática dedicada a Freddie Mercury está disponible desde este martes en la página oficial de la Royal Mint. Los precios varían desde 18,50 libras (unos 21 euros) por la versión brillante sin circular, hasta 9,350 libras (más de 10,600 euros) por la edición limitada de 2 onzas de oro fino.