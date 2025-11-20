×
Ariana Grande anuncia que su gira 'Eternal Sunshine' será su último gran espectáculo

La gira de 2026, que se extiende del 6 de junio al 1 de septiembre, solo visitará 10 ciudades con varias fechas en cada una

    Ariana Grande anuncia que su gira Eternal Sunshine será su último gran espectáculo
    La actriz y miembro del elenco estadounidense Ariana Grande asiste al estreno europeo de Wicked: For Good en Londres, Reino Unido, el 10 de noviembre de 2025. (EFE)

    La cantante y actriz Ariana Grande ha asegurado que el tour 'Eternal Sunshine', que llevará a varios escenarios el próximo año, será su "último gran espectáculo" antes de retirarse indefinidamente de las giras.

    La protagonista de 'Wicked' realizó este anuncio en una entrevista en el popular pódcast "Good Hang With Amy Poehler", según recogen varios medios en Estados Unidos.

    "Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que probablemente no se repetirá en muchísimo tiempo", dijo a Amy Poehler", según Los Angeles Times.

    • "Así que voy a darlo todo y va a ser precioso, y creo que por eso lo hago, porque es como un último gran espectáculo", agregó.
    La gira

    La gira de 2026, que se extiende del 6 de junio al 1 de septiembre, solo visitará 10 ciudades con varias fechas en cada una. Las entradas salieron a la venta hace un par de meses, pero siempre existe el mercado de reventa, recuerda la publicación angelina.

    La actriz promociona estos días por todo el mundo la segunda parte de la película 'Wicked' tras haber filmado 'Focker In-Law', la cuarta entrega de la peculiar franquicia 'Los Fockers' ('Los padres de ella').

    "Es maravilloso vivir una nueva aventura y aprender de quienes me rodean", entre ellos Ben Stiller, Robert De Niro y Beanie Feldstein, le comentó a Poehler sobre este último film. 

