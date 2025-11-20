Camilo y Evaluna lanzan canción navideña que fusiona tradiciones latinas y de EE.UU.

Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile". ( FUENTE EXTERNA )

El cantante y compositor Camilo y su esposa Evaluna lanzaron este jueves 'Navidad en cada esquina', una canción "alegre y conmovedora" que fusiona ritmos de salsa y calidez latina y mezcla las formas de vivir esta temporada en Estados Unidos y Latinoamérica.

"Nuestra versión de 'Navidad en cada esquina' mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos", afirmó en un comunicado el artista colombiano, ganador de tres premios Grammy al mejor álbum de Pop Latino.

Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con "mucho movimiento, es ruidosa, hay baile", mientras que en Estados Unidos "se trata de estar cómodos porque hace frío".

Un toque latino

Esta canción, que reinventa el clásico navideño 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas' con un toque español, une ambas experiencias navideñas, en palabras del cantante.

El tema combina percusión tropical, piano y alegres vientos y gracias a "la química entre Camilo y Evaluna" crea "un sonido atemporal, alegre y lleno de buen humor".

Ambos han participado en numerosos eventos este año, como la gira 'Nuestro lugar feliz' del cantante que culminó el pasado junio en Colombia tras pasar por España, México y otros países de Latinoamérica.

Además ya han presentado juntos otros temas como 'Por primera vez', 'Machu Picchu' e 'Índigo', entre otros.