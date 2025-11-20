Mani Mounfield, en una presentación en vivo durante una de sus giras con The Stone Roses. ( FUENTE EXTERNA )

MuGary "Mani" Mounfield, histórico bajista de la banda británica The Stone Roses y también integrante temporal de Primal Scream, falleció a los 63 años, según confirmó este jueves su familia.

"Con el corazón lleno de pena, debo anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary ´Mani´ Mounfield. RIP RKID", escribió su hermano Greg Mounfield en una publicación de Facebook, acompañada de una fotografía del músico sonriendo junto a su esposa Imelda, fallecida hace dos años. "Reunido con su preciosa esposa Imelda", añadió en el pie de foto.

Fuentes familiares citadas por el diario británico The Times indicaron que el bajista murió en su domicilio en Stockport, en el noroeste de Inglaterra, tras desplomarse. Aunque se llamó a una ambulancia, los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo.

Mounfield se unió a The Stone Roses en 1987, varios años después de la formación original del grupo, y permaneció en la banda de Mánchester hasta su ruptura en 1996. Su bajo marcó el sonido característico del movimiento "Madchester", que fusionó rock alternativo, psicodelia y música de baile, convirtiendo al grupo en un referente mundial.

¿Qué legado deja Mani Mounfield en la música?

Tras la separación del grupo, Mani se integró en la banda escocesa Primal Scream, con la que trabajó hasta 2011. Ese año abandonó el proyecto para reincorporarse a los Roses en su esperada reunión, que los llevó nuevamente a los escenarios con giras y conciertos multitudinarios.

La noticia generó inmediata reacción en la comunidad musical del Reino Unido. Ian Brown, vocalista de The Stone Roses, publicó un mensaje breve y emotivo en X: "Descansa en paz Mani X".

Por su parte, Liam Gallagher, exvocalista de Oasis y figura icónica de Mánchester, afirmó sentirse "totalmente conmocionado y absolutamente devastado", y calificó a Mounfield como "su héroe".

¿Qué impacto tuvo la vida personal de Mani Mounfield?

El fallecimiento del bajista ocurre dos años después de la muerte de su esposa Imelda , víctima de un cáncer de intestino. La pareja tuvo dos hijos gemelos en 2013, quienes ahora quedan bajo el cuidado de la familia.

del bajista ocurre dos años después de la de su esposa , víctima de un cáncer de intestino. La pareja tuvo dos en 2013, quienes ahora quedan bajo el cuidado de la familia. Mounfield es recordado como uno de los bajistas más influyentes del rock británico, pieza clave en el sonido de los años 80 y 90, y un nombre indispensable en la historia musical de Mánchester.