Autoridades identifican segunda persona vinculada muerte adolescente hallada en el Telsla de D4vd

La investigación sobre la muerte de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en la parte trasera de un automóvil Tesla asociado al cantante D4vd, dio un giro este sábado luego de que se revelara que una segunda persona estaría vinculada al caso.

Según información divulgada en el pódcast "2 Angry Men" y comentada por el abogado Mark Geragos, los detectives de homicidios de la Policía de Los Ángeles (LAPD) habrían triangulado los registros telefónicos y de redes sociales de otro individuo que habría estado en el mismo lugar y durante el mismo período en que Celeste perdió la vida. Ese análisis lo situaría en el Hollywood Hills, exactamente dentro de la franja temporal en la que se presume que ocurrió el fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de esta segunda persona no ha sido revelada públicamente. Las autoridades tampoco han confirmado si se trataría de un testigo, un acompañante o un posible participante directo en el hecho.

Principal sospechoso

El cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido como D4vd, continúa siendo considerado uno de los principales sospechosos en la investigación. Rivas fue hallada sin vida en la parte trasera del Tesla del artista, vehículo que había sido posteriormente abandonado.

La policía sigue examinando evidencia digital, registros de geolocalización y actividad en redes sociales para reconstruir los movimientos de los implicados antes y después de la muerte de la joven. Tampoco se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento