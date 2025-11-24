VIDEO | Roberto Carlos anuncia gira por Estados Unidos en 2026
El ícono brasileño regresará a escenarios de Miami, Orlando, Nueva York y Boston con conciertos íntimos y cargados de clásicos
La estrella brasileña Roberto Carlos regresará a los escenarios de Estados Unidos en 2026 con una gira de cuatro fechas que tendrá lugar entre finales de febrero y comienzos de marzo, según informó la promotora Loud and Live.
El recorrido marcará su retorno al público estadounidense tras varias temporadas concentrado en América Latina y en su agenda habitual de conciertos en Brasil.
La gira comenzará el 27 de febrero en el KIA Center de Orlando, continuará el 1 de marzo en el Kaseya Center de Miami, seguirá el 5 de marzo en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York y concluirá el 7 de marzo en el Wang Theatre de Boston.
¿Qué repertorio ofrecerá Roberto Carlos?
Roberto Carlos ofrecerá un repertorio que combinará temas recientes con los éxitos que han definido su trayectoria en el mercado latino y brasileño, como Cama e mesa, El gato que está triste y azul, Detalles y Amigo.
- La promotora adelantó que los conciertos serán íntimos y conmovedores, con el objetivo de renovar la conexión del artista con un público que lo ha acompañado durante décadas.
Después de sus presentaciones en Estados Unidos, el músico viajará a México a partir del 10 de marzo, con actuaciones previstas en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, Oaxaca y Villahermosa.
Roberto Carlos, intérprete en portugués y en español, es una de las figuras brasileñas con mayor proyección internacional.