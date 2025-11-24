El brasileño Roberto Carlos anuncia gira por Estados Unidos en 2026

El tour de Roberto Carlos arrancará el 27 de febrero en el KIA Center de Orlando (Florida). ( EFE )

La estrella brasileña Roberto Carlos volverá a los escenarios de Estados Unidos en 2026 con una gira de cuatro fechas entre finales de febrero y comienzos de marzo, anunció este lunes la promotora Loud and Live en un comunicado.

El recorrido marcará su regreso al país tras varias temporadas centrado en América Latina y en su agenda anual de conciertos en Brasil.

El tour arrancará el 27 de febrero en el KIA Center de Orlando (Florida), continuará el 1 de marzo en el Kaseya Center de Miami, seguido de un concierto en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York el 5 de marzo, y el 7 de marzo cerrará en el Wang Theatre de Boston.

Canciones atemporales

Roberto Carlos incluirá un repertorio que combina temas recientes con los éxitos atemporales que consolidaron su trayectoria en el mercado latino brasileño, como 'Cama e mesa', 'El gato que está triste y azul', 'Detalles' o 'Amigo'.

El artista ofrecerá conciertos "íntimos y conmovedores" y sus presentaciones buscarán renovar la relación con un público que lo ha seguido durante décadas, informó la promotora.

Tras los conciertos en Estados Unidos, el músico viajará a México a partir del 10 de marzo, donde tiene previstas actuaciones en las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, Oaxaca y Villahermosa.

Roberto Carlos, quien canta en portugués y en español, es uno de los intérpretes brasileños con mayor proyección internacional.