Rauw Alejandro cierra en San Juan su gira mundial con un homenaje a la cultura puertorriqueña

Al estilo de los grandes musicales de Broadway, Rauw Alejandro cerró este sábado su gira mundial "Cosa Nuestra World Tour" con un espectáculo cargado de teatralidad, narrativa escénica y un homenaje directo a su Puerto Rico natal, a su cultura y a las historias de migración que han marcado a la isla.

El concierto, celebrado en el Coliseo de Puerto Rico, estuvo estructurado en cuatro actos titulados "No confíes en nadie. Ama de todos modos", "Salto de Fe", "Cuando las luces se apagan" y "Entre el Amor y la Guerra".

A través de estos capítulos, el artista hiló una historia de amor entre los personajes de Rauw Alejandro y María, apoyada en una puesta en escena cinematográfica y cambios de ambientación que evocaron desde Nueva York hasta paisajes caribeños.

Vestido con traje verde y sombrero, el cantante abrió el espectáculo con "Punto 40", acompañado de imágenes de calles neoyorquinas y vehículos en llamas proyectadas en las pantallas gigantes.

"Ha sido un año increíble en mi carrera, pero nada de esto se hubiese podido lograr sin ustedes. Aquí yo nací (en Puerto Rico) y aquí yo me voy a morir si Dios así lo permite", expresó el artista, quien a lo largo del concierto interpretó diversos personajes, entre ellos un mafioso neoyorquino y un migrante puertorriqueño.

¿Cómo fue el viaje escénico entre Nueva York y Puerto Rico?

En el primer acto, un teatro ambientado en las décadas de 1950 y 1960 sirvió como marco para anunciar su actuación, que se encendió cuando interpretó "Santa". Más adelante, en escenarios recreados como un bar y un ascensor, sonaron los éxitos "Tattoo" y "Desesperados".

El segundo acto trasladó al público a Puerto Rico, con visuales de casas coloniales, el castillo San Felipe del Morro, montañas, playas y elementos de la flora y la fauna local.

"Puerto Rico es una isla muy pequeña pero con mucha cultura, mucha música", afirmó antes de interpretar "Carita Linda" junto a bailarines y músicos de bomba.

En este segmento, que incluyó "Besito en la Frente" y "Guabanssexxx", el cantante estuvo acompañado por BombiVibes PR y destacó elementos tradicionales como las máscaras del vejigante, figura emblemática del folclore puertorriqueño.

¿Qué invitados y ritmos se presentaron en el cierre del concierto?

El repertorio incluyó temas celebrados por el público como "2/Catorce" y "Buenos términos". También participaron los artistas puertorriqueños Clarent, Marconi Impara y Lyanno. En el acto final, el ritmo cambió hacia la salsa con interpretaciones de "Cosa Nuestra" y "Tú con Él".

El álbum "Cosa Nuestra", lanzado en noviembre de 2024, se inspira en la cultura y la emigración puertorriqueña hacia Nueva York en la década de 1950. A este trabajo se suma el disco "Cosa Nuestra: Capítulo 0", publicado en septiembre como un complemento narrativo, con influencias de ritmos afrocaribeños y de la bomba puertorriqueña.

Mientras el espectáculo avanzaba, decenas de extras vestidos con atuendos de época bailaron en los pasillos del Coliseo, donde muchos asistentes adoptaron un código de vestimenta alusivo, con trajes, sombreros y vestidos de lentejuelas, brillos y flecos.

El concierto marcó el cierre de una gira que inició en abril y que llevó a Rauw Alejandro por Estados Unidos, España, Francia, Italia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, México y otros países.