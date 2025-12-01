Imágenes de 'Diddy' Combs abrazando reclusos en prisión fueron generadas por IA

Dibujo del rapero Sean "Diddy" Combs durante una de sus comparecencias en el tribunal, donde enfrentó los cargos que lo llevaron a prisión. ( FUENTE EXTERNA )

Imágenes difundidas en redes sociales que muestran al rapero Sean Diddy Combs abrazando a otros reclusos o posando en prisión han sido desmentidas como falsificaciones generadas mediante inteligencia artificial (IA), informó este lunes el portal TMZ.

Aunque existen fotografías auténticas del artista en el penal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple condena, estas no coinciden con las que recientemente se han hecho virales, según el medio.

Su representante, Juda Engelmayer, dijo al portal que las imágenes habían sido "hechas con IA" y alertó sobre los riesgos de difundir contenido manipulado, especialmente cuando se trata de prisiones federales.

¿Qué declaró el representante de Diddy sobre las imágenes?

Por otra parte, TMZ denuncia irregularidades en las proporciones faciales, sombras y texturas de las imágenes, características típicas de generadores de contenido artificial. No obstante, sí se han publicado grabaciones reales del rapero desempeñándose en labores dentro de la cárcel, como su trabajo en la biblioteca del penal.

Detalles sobre la condena de Sean Diddy Combs en prisión

El artista, fundador de la discográfica Bad Boy Records e impulsor de las carreras de músicos como The Notorious BIG o Danity Kane, está cumpliendo una sentencia de más de cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras un juicio que se alargó dos meses, Combs, de 55 años, fue exonerado de los delitos más graves que enfrentaba, de tráfico sexual y crimen organizado. La fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratónicos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.

Impacto de las imágenes falsas en la percepción pública

La difusión de imágenes falsas puede tener un impacto significativo en la percepción pública de figuras como Sean Diddy Combs, especialmente en el contexto de su condena y las acusaciones que enfrenta.

La manipulación de contenido a través de inteligencia artificial plantea serias preocupaciones sobre la veracidad de la información que circula en las redes sociales.