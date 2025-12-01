Lali, la diva argentina del pop, estrena un documental sobre su transformación artística

El documental, que tiene una hora y catorce minutos de duración, cuenta con material de la infancia de Lali Espósito. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante y actriz argentina Mariana Espósito, conocida mundialmente como 'Lali', estrenará este jueves 4 de diciembre su primer documental, llamado 'Lali: La que le gana al tiempo', una producción que recorre la transformación artística de sus últimos años, incorpora imágenes inéditas de su infancia y se emitirá a través de la plataforma Netflix. Lali Espósito

La película documental, realizada íntegramente en Argentina, recorre cuatro años decisivos en la vida artística y personal de la artista, un proceso de introspección, cambio y reconstrucción que derivó en su triunfal regreso a los escenarios, según adelantó Netflix en un comunicado.

Registrado durante varios años con acceso total y exclusivo, el documental acompaña a la artista desde un período de silencio y reformulación de su carrera hasta su reencuentro multitudinario con el público, que tuvo su punto más alto cuando se convirtió en la primera artista mujer argentina en agotar el estadio de Vélez Sarsfield, en la ciudad de Buenos Aires.

Dirigido por Lautaro Espósito, primo de la cantante y director artístico de su proyecto musical, el filme combina material de archivo inédito, testimonios de su círculo íntimo y escenas que capturan la evolución emocional y creativa de la artista.

En una entrevista con el diario Clarín, 'Lali' contó que el documental nació "casi por accidente", cuando su primo comenzó a filmarla durante el proceso de creación de su último disco 'No vayas a atender cuando el demonio llama'.

"Con el tiempo, esa cámara empezó a ser una más en el proceso creativo. Nunca pensamos que se iba a convertir en un proyecto real", relató la cantante argentina.

En un principio imaginaron que sería solo "material para YouTube", pero los cambios personales y profesionales que atravesó la artista terminaron transformando esas grabaciones en una película documental.

Seis álbumes de estudio

"Nunca pensé en meterme en mi camino, mi intimidad y mi casa", añadió.

El documental, que tiene una hora y catorce minutos de duración, cuenta con material de la infancia de Lali, recuperado por su tía. "Nunca había visto la mayoría de esas imágenes. Fue impactante, porque reconocí en esa niña algo mío que uno olvida rápidamente con la vida", explicó.

El filme también aborda un momento complejo para la artista: las repercusiones de una publicación en X que hizo sobre al triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias de Argentina, en 2023, que le costó muchas críticas y los ataques de mandatario tras su asunción en diciembre de ese año.

Lali ha publicado seis álbumes de estudio y ha actuado en series como ´Floricienta´ y ´Sky Rojo´, además de haber sido jurado en los programas ´La Voz´ en Argentina y ´Factor X´ en España.

El próximo 16 de diciembre, la artista argentina cerrará el año 2025 con un nuevo show en el estadio de estadio de Vélez Sarsfield en Buenos Aires.