Médico que suministró ketamina al actor Matthew Perry es condenado a 30 meses de cárcel

El médico se declaró culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina por la muerte de Matthew Perry. ( FUENTE EXTERNA )

Un médico que suministró ketamina al actor de la popular serie "Friends" Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal fue sentenciado a 30 meses de cárcel este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Salvador Plasencia, de 44 años, es el primero de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023 en ser sentenciado.

El médico se declaró culpable en junio de cuatro cargos de distribución de ketamina, un anestésico que es utilizado de forma controlada en tratamientos para la depresión y estrés postraumático, pero que también es abusado y vendido de forma ilícita.

La madre y el padrastro del actor, quién luchó durante años con problemas de adicción, se dirigieron al doctor a través de un comunicado consignado ante la corte.

"La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera NO", escribieron Suzanne Perry y Keith Morrison, de acuerdo con los periodistas en el tribunal.

"¿Tus motivos? No los imaginamos. ¿Un doctor que dedica su vida a ayudar a los demás?", dijeron.

La defensa de Plasencia señaló luego de la audiencia que el médico lamentaba sus acciones.

"Él no es un villano. Es alguien que cometió serios errores en sus decisiones sobre el uso no autorizado de la ketamina", apuntaron las abogadas Karen Goldstein y Debra White en un comunicado.

"Recordará para siempre los errores que cometió durante los 13 días que trató a Perry", agregaron.

Plasencia entregó su licencia profesional y quedó bajo custodia.

La muerte de Perry a los 54 años conmocionó a los fanáticos de "Friends" alrededor del mundo.

Plasencia no proporcionó a Perry la dosis fatal de ketamina, pero suministró la droga al actor en las semanas previas a que fuera encontrado muerto en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles.

Otras sentencias

The doctor who supplied ketamine to Matthew Perry prior to his overdose has been sentenced to 2 and a half years in prison.



(https://t.co/ZXa4AuzOI7) pic.twitter.com/hFL6UhT4ZU — Pop Base (@PopBase) December 3, 2025

Otro médico, Mark Chavez, se declaró culpable en octubre de conspirar para proporcionarle ketamina a Perry.

Plasencia habría comprado ketamina a Chavez y se la vendió al actor estadounidense-canadiense a precios enormemente inflados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", escribió Plasencia en un mensaje de texto presentado por los fiscales.

Las otras cuatro personas que también han admitido su participación en suministrarle drogas al actor serán sentenciadas en los próximos meses.

Entre ellas figura Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" que suministraba drogas a celebridades. Podría ser encarcelada hasta por 65 años.

La serie "Friends", que seguía las vidas de seis jóvenes neoyorquinos atrajo a una audiencia masiva.

El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le llevó a hacer fortuna. Pero el actor ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y el alcohol.

Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Pero los fiscales dicen que antes de su muerte se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas y es una droga popular en fiestas.