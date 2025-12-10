Cancelan concierto para homenajear al salsero Andy Montañez

El salsero Andy Montañez ganó en 2006 el Grammy Latino al Mejor Álbum Musical Tropical Tradicional. ( FUENTE EXTERNA )

La producción del evento 'Puerto Rico saluda a Andy Montañez' anunció este miércoles la cancelación del concierto para rendir homenaje a la trayectoria del veterano salsero puertorriqueño que estaba previsto para el 22 de marzo de 2026, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, en San Juan, Puerto Rico.

"La producción del magno concierto 'Puerto Rico saluda a Andy Montañez' anunció hoy la cancelación del evento", esgrimió el comunicado, sobre el evento que inicialmente se iba a llevar a cabo el 25 de octubre y que después se pospuso para marzo.

Un grupo de exponentes de la salsa y la música popular iban a ofrecer una gala para conmemorar al son de los timbales y de ritmos puertorriqueños la carrera profesional del conocido como 'El Niño de Trastalleres', uno de los iconos del género tropical de la salsa.

Trayectoria

Además, Montañez de 83 años, quien ha resaltado con las orquestas El Gran Combo de Puerto Rico, la Dimensión Latina o Puerto Rico All-Stars, iba a aparecer en el escenario del emblemático teatro.

"Todas las personas que habían adquirido sus boletos deberán reclamar su reembolso en el punto de venta en el que los adquirió: Ticket Center, Ticketera o el mismo Bellas Artes a la brevedad posible", anadió la producción sin brindar ningún detalle del motivo de la cancelación.

Montañez celebró en agosto de 2024 en su tierra natal sus 60 años de trayectoria con el concierto ´Mi primer adiós´, en el que expuso sus grandes éxitos en los géneros de la salsa y la balada con su inigualable voz.

El salsero ganó en 2006 el Grammy Latino al Mejor Álbum Musical Tropical Tradicional y, en 2018, esos mismos galardones le reconocieron con el premio a la Excelencia Musical.