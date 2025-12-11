Tito El Bambino revive la esencia del reguetón con el álbum "La Gente del Patrón"

Tito "El Bambino" presenta su más reciente álbum "La Gente del Patrón". ( INSTAGRAM /@TITOBAMBINOELPATRON )

El veterano reguetonero puertorriqueño Tito El Bambino presentó este jueves su nuevo álbum, "La Gente del Patrón", un proyecto que, según afirmó en entrevista con EFE, reúne "todos los elementos de la evolución musical" del movimiento urbano y recupera la esencia del reguetón clásico, acompañado por varias de las figuras que marcaron sus inicios.

"El disco tiene todos los elementos de la evolución musical del reguetón clásico con toques actualizados, pero con la esencia rítmica de lo que era el reguetón de cuando comenzamos el movimiento", explicó el artista, cuyo nombre real es Efraín David Fines Nevares.

La idea nació al ver cómo las generaciones más jóvenes conectaban con sus canciones de antaño durante sus conciertos, lo que lo motivó a fusionar los ritmos jamaiquinos y panameños del pasado con los sonidos modernos.

Para lograr esa mezcla, Tito El Bambino, de 44 años, reunió a pioneros del movimiento como Chencho Corleone y Lito MC Cassidy, así como a reconocidos exponentes del género, entre ellos Wisin, Jowell y Randy, Arcángel, Zion, Farruko y Ñengo Flow.

Un disco para soñadores y luchadores

A lo largo del álbum, el intérprete construye un retrato íntimo de su mundo, donde se cruzan la vida de barrio, la disciplina, la fe y la determinación que lo llevaron a convertirse en una de las voces más influyentes del reguetón.

"La grandeza nace de la humildad. Este disco es para mi gente, para los que sueñan, luchan y nunca olvidan de dónde vienen", enfatizó el cantante, criado en Carolina, ciudad aledaña a San Juan y reconocida como "La cuna del reguetón".

Tito inició su carrera en la adolescencia, a mediados de la década de 1990, cuando el género aún era conocido como "underground".

Participó en álbumes de disjockeys como Negro, Stefano y Chiclín, antes de unirse a su amigo de infancia Héctor El Father, hoy el pastor Héctor Delgado, para formar uno de los dúos más influyentes del género.

Juntos lanzaron tres discos que marcaron la historia del reguetón: "Violencia Musical", "Nuevo Milenio" y "A la reconquista".

Un legado de respeto

"El público se merece lo mejor, el respeto, la grandeza. A cualquier parte que vayamos, vamos con un legado de respeto, no a jugar. Ha sido grande. Soy feliz con lo que he visto década tras década, con lo que he podido hacer", reflexionó Tito El Bambino.

Tras la separación del dúo, ambos continuaron sus carreras en solitario. Tito consolidó la suya con éxitos como "Siente el boom", "Sol, playa y arena", "Caile", "El amor", "El Tra" y "Llueve el amor".

Su canción "Siente el boom" fue catalogada por Billboard como la número 38 entre las mejores del reguetón de todos los tiempos.

La misma revista lo incluyó además entre los 100 artistas latinos más influyentes del siglo XXI, junto a figuras como Bad Bunny y Shakira.

Con casi tres décadas de trayectoria, el artista asegura que la clave del éxito radica en la perseverancia y la capacidad de adaptarse: "No es pegar una canción, sino transformarse para vivir de esto".

"La Gente del Patrón" llega así como un puente entre el pasado y el presente del reguetón, un homenaje a sus raíces y un recordatorio de por qué Tito El Bambino sigue siendo una de las voces más respetadas del género urbano.