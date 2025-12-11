"Lux" de Rosalía, entre los mejores discos de la lista de "Variety"

El disco "Lux" de la española Rosalía encabeza la lista de los mejores álbumes del 2025 de la revista 'Variety'. ( FUENTE EXTERNA )

El disco "Lux" de la española Rosalía encabeza la lista de los mejores álbumes del 2025 de la revista 'Variety', que dio a conocer este jueves su opinión sobre los proyectos que fueron lanzados este año y que también incluye entre los mejores al puertorriqueño Bad Bunny y a la colombiana Karol G.

"Siempre es difícil llegar a un consenso, pero por primera vez en la historia, los cuatro integrantes del equipo musical de Variety, incluyeron 'Lux' de Rosalia en nuestra lista, una buena señal de que tendrá posibilidades de competir en los premios Grammy de 2027 (ya que se quedó fuera del plazo de elegibilidad para los próximos)", indica la revista.

En el artículo, en el que cada uno de los cuatro miembros del comité emiten su opinión sobre los que consideran los mejores 10 discos del año, se destaca la visión de la intérprete para realizar este proyecto así como su impecable interpretación de los 11 temas que lo componen, en diversos idiomas.

"'Lux es como una novela intelectualmente exigente o una película repleta de simbolismo y significados ocultos: mientras Rosalía despliega su voz impecable y conmovedora, en 11 idiomas diferentes y casi siempre acompañada por una orquesta completa, es prácticamente imposible no quedar asombrado por la magnitud y la ejecución de su visión y ambición", indicó Jem Aswad, editor ejecutivo de música de Variety.

Otro integrante del comité, Steven Harowitz, destacó que el disco de Rosalía es una ópera pop "en el sentido más puro, un disco rebosante de ideas tan ricas y complejas que invitan a escucharlo repetidamente".

La revista destaca además que el disco está impregnado de referencias a lo divino como ningún otro álbum aparentemente secular de una superestrella del pop que se recuerde.

Rosalía realizará en 2026 una extensa gira de conciertos para promover su proyecto, que llegará al Madison Square Garden en Nueva York el 16 y 17 de junio y cuyos boletos ya comenzaron a venderse desde hoy, muchos de ellos agotados.

Bad Bunny y Karol G, destacados

Del último álbum del "Conejo malo", Varierty destaca que 'Debí tirar más fotos' estuvo "simplemente súper", recordando que salió al mercado en los primeros días de 2025 para convertirse rápidamente "en una de las obras más importantes de la superestrella puertorriqueña".

"Casi un año después, el impacto del álbum sigue resonando con su narrativa compleja y multifacética, que sirve como un poderoso recordatorio de una isla que aún está forjando su identidad tras siglos de dominio español y, posteriormente, de influencia colonial estadounidense", indica Variety.

De 'Tropicoqueta', de Karol G, la revista subraya que es uno de los mejores ejemplos de fusión de géneros de este año, posicionando a la artista como una estrella del pop "que no teme arriesgarse al máximo, transformando siglos de ritmos y melodías latinas en un conjunto de obras coherente y con resonancia a nivel mundial".

De acuerdo con la revista, tres de los cuatro integrantes del comité musical mencionaron a la inglesa Lily Allen como una de las protagonistas principales de este año, mientras que Lady Gaga y Karol G recibieron dos de las cuatro menciones del equipo.