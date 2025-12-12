Muere atropellada Wenne Alton Davis, actriz de "The Marvelous Mrs. Maisel"

La actriz Wenne Alton Davis, conocida por su participación en la quinta temporada de la serie The Marvelous Mrs. Maisel, falleció a los 60 años luego de ser atropellada por un automóvil en Nueva York.

El incidente ocurrió el lunes 8 de diciembre, poco antes de las 9 p.m., cuando la intérprete, cuyo nombre de nacimiento era Wendy Davis, cruzaba la calle en la zona de Midtown Manhattan, según confirmó People.

De acuerdo con información de la NYPD, un Cadillac XT6 negro de 2023 conducido por un hombre de 61 años giraba a la izquierda en la intersección de West 53rd Street y Broadway cuando impactó a Davis.

La actriz sufrió "trauma severo en la cabeza y el cuerpo", según detalló la policía. Los servicios de emergencia la trasladaron al Mount Sinai West, donde fue declarada muerta.

El conductor permaneció en la escena y no resultó herido. Las autoridades informaron que no se han realizado arrestos y que el caso continúa bajo investigación por parte del Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras de la NYPD.

Edward Reynoso, vecino de Davis, relató al New York Daily News su última conversación con la actriz ese mismo día. Según dijo, ella le expresó: "Te quiero, te aprecio", palabras que ahora cobran un especial significado tras la tragedia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/ul-2-1eb2b46a.jpg Wenne Alton Davis en una escena.

Sobre ella

Wenne Alton Davis tuvo una carrera sólida en cine y televisión. Además de su participación en The Marvelous Mrs. Maisel, actuó en producciones como Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) y Girls5eva (2022). También fue parte del cortometraje Ladies Room.

Su muerte deja una honda tristeza entre colegas, amigos y seguidores que reconocían en ella una artista de talento y humanidad excepcionales.

