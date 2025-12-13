Nuevos detalles del esperado concierto de Juan Luis Guerra en Santiago
El Estadio Cibao recibirá al cantautor en su próxima presentación en Santiago
El artista dominicano Juan Luis Guerra anunció que ofrecerá un concierto en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, un recinto con capacidad para al menos 18 mil personas y sede del equipo de béisbol profesional Las Águilas Cibaeñas.
El anuncio se realizó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde se muestran imágenes del estadio y un mensaje dirigido a sus seguidores: "Nos vemos pronto Santiago".
La presentación forma parte de la serie de espectáculos que el músico realiza en distintas ciudades del país tras su residencia en Punta Cana en 2022 y su participación en el festival Capitalia en Santo Domingo en 2024.
El concierto permitirá a los asistentes disfrutar de un espacio amplio y al aire libre, con áreas de gradas y campo central habilitadas para el público.
Se espera que se implementen medidas de seguridad y logística propias de grandes espectáculos, incluyendo accesos diferenciados, puntos de venta de alimentos y bebidas, así como zonas especiales para personas con movilidad reducida.
Juan Luis Guerra anuncia concierto en Santiago y los fans lo celebran
- Los detalles sobre la venta de boletos y fechas exactas del concierto aún no han sido anunciados, pero los seguidores de Juan Luis Guerra han expresado su entusiasmo por regresar a Santiago después de más de dos décadas desde su última presentación en la ciudad.
El Estadio Cibao, inaugurado en 1958 y conocido por albergar eventos deportivos y conciertos masivos, se prepara para recibir a uno de los artistas más influyentes de la música latina, combinando su capacidad con la experiencia de producción que caracteriza los shows de Guerra.