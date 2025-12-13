Nuevos detalles del esperado concierto de Juan Luis Guerra en Santiago

Juan Luis Guerra en uno de sus conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Juan Luis Guerra anunció que ofrecerá un concierto en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, un recinto con capacidad para al menos 18 mil personas y sede del equipo de béisbol profesional Las Águilas Cibaeñas.

El anuncio se realizó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde se muestran imágenes del estadio y un mensaje dirigido a sus seguidores: "Nos vemos pronto Santiago".

La presentación forma parte de la serie de espectáculos que el músico realiza en distintas ciudades del país tras su residencia en Punta Cana en 2022 y su participación en el festival Capitalia en Santo Domingo en 2024.

El concierto permitirá a los asistentes disfrutar de un espacio amplio y al aire libre, con áreas de gradas y campo central habilitadas para el público.

Se espera que se implementen medidas de seguridad y logística propias de grandes espectáculos, incluyendo accesos diferenciados, puntos de venta de alimentos y bebidas, así como zonas especiales para personas con movilidad reducida.

Los detalles sobre la venta de boletos y fechas exactas del concierto aún no han sido anunciados, pero los seguidores de Juan Luis Guerra han expresado su entusiasmo por regresar a Santiago después de más de dos décadas desde su última presentación en la ciudad.

El Estadio Cibao, inaugurado en 1958 y conocido por albergar eventos deportivos y conciertos masivos, se prepara para recibir a uno de los artistas más influyentes de la música latina, combinando su capacidad con la experiencia de producción que caracteriza los shows de Guerra.