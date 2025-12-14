Bad Bunny, Rosalía y Robert Redford entre las figuras que marcaron el año

Rosalía y Robert Redford, dos figuras de generaciones distintas que marcaron el pulso cultural de 2025 desde la música y el cine, con impacto global y legado duradero. ( EFE )

La música y el cine tuvieron un peso decisivo en la agenda internacional de 2025, con figuras que trascendieron fronteras y redefinieron el impacto global del arte. Entre los protagonistas del año destacan Bad Bunny, Rosalía y el legendario actor Robert Redford, cuyas trayectorias y acontecimientos marcaron profundamente el panorama cultural.

El puertorriqueño Bad Bunny firmó uno de los años más exitosos de su carrera con el lanzamiento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, considerado por la crítica especializada como el disco más influyente de 2025.

El álbum lo colocó como el artista más escuchado del año en Spotify y reforzó su posición como figura central de la música global.

A este logro se sumó una ambiciosa gira internacional por 20 países, iniciada con una residencia de un mes en Puerto Rico, concebida como un homenaje a sus raíces y a la identidad boricua.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/bad-bunny-1-9168f1af.jpg Bad Bunny en uno de los conciertos de su gira internacional, considerada una de las más exitosas del año y un homenaje a la identidad puertorriqueña. (EFE)

El anuncio de su futura participación como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl consolidó un año histórico para el cantante.

Impacto de Rosalía en 2025

Rosalía también protagonizó uno de los momentos más comentados del año con el lanzamiento de Lux, su cuarto álbum de estudio. El disco supuso una evolución artística marcada por una fuerte carga espiritual y una exploración sonora que fusiona estilos, idiomas y referencias culturales.

Aclamado por la crítica y el público, Lux rompió récords en plataformas digitales y confirmó a la artista catalana como una de las creadoras más influyentes y versátiles de su generación.

Robert Redford

Símbolo de belleza, compromiso político y del arte más depurado, la muerte de Robert Redford, a los 89 años, fue una auténtica sorpresa. Aunque se sabía que atravesaba problemas de salud y que incluso se había alejado de su emblemático proyecto del Festival de Sundance, el más importante certamen de cine independiente del mundo, fundado por él en 1983, su partida no figuraba en el horizonte inmediato.

Redford deja como legado una filmografía esencial, con títulos como The Sting, All the President´s Men, Butch Cassidy and the Sundance Kid y Out of Africa, entre muchos otros.

También hereda una integridad inquebrantable frente a presiones y vaivenes de la industria, así como una elegancia personal y profesional que nunca se vio afectada por su condición de estrella ni por la devoción que despertó durante décadas.

La música y el cine en el contexto global

En un año marcado por tensiones políticas y transformaciones sociales, la música y el cine volvieron a ocupar un lugar central en la conversación global.

y sociales, la música y el volvieron a ocupar un lugar central en la conversación global. Bad Bunny, Rosalía y Robert Redford demostraron que el arte sigue siendo una fuerza capaz de definir épocas, conectar generaciones y dejar huellas duraderas en la cultura contemporánea.