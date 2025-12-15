Fecha del concierto de Juan Luis Guerra en el Cibao es el 21 de febrero de 2026

Juan Luis Guerra sorprendió a los fanáticos a los seguidores con este show en el Estadio Cibao el próximo 21 de febrero. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra llevará su gira a Santiago en 2026. El esperado encuentro con el público de la Ciudad Corazón ya tiene fecha y será el 21 de febrero en el Estadio Cibao.

"Una noche que quedará para siempre, con canciones que han marcado a generaciones. Santiago, prepárate para cantar, sentir, y vivirlo en vivo", destacó la publicación compartida entre las cuentas del intérprete de "Bachata Rosa" y Saymon Díaz, productor del espectáculo bajo el sello de SD Concerts.

La preventa comienza este martes 16 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana, con un 10% de descuento para los tarjetahabientes de Visa Banreservas. La venta de boletas estará disponible a través de TuBoleta.com.do.

Previamente, fue creada la expectativa con un audiovisual que utilizó como banda sonora el tema "Santiago en coche", en el cual se aprecian imágenes de Santiago de los Caballeros junto a mensajes de fanáticos que pedían insistentemente que el artista eligiera la ciudad cibaeña para uno de sus conciertos, y su deseo se hizo realidad.

Altas expectativas

"Se nos dio" y "Nos vamos pa´ Santiago entonces", fueron algunos de los comentarios celebrando esta noticia. Los seguidores del artista habían manifestado reiteradamente su deseo de disfrutar un espectáculo con el sello de calidad que caracteriza al multipremiado artista dominicano y en un aforo representativo de la región cibaeña.

En febrero del 2024, JLG presentó su exitosa gira mundial "Entre el mar y palmeras" al Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo. Luego, en abril de ese mismo año protagonizó la primera edición del Festival Capitalia junto a Sting, Residente y Juanes.