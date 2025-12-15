×
Maluma
Maluma

Maluma y Kapo se unen a artistas emergentes colombianos para lanzar "Flaka"

El cantante colombiano aporta su perfil internacional, mientras que Kapo, Hamilton y Zaider representan distintas vertientes del afrocaribe

    Expandir imagen
    Maluma y Kapo se unen a artistas emergentes colombianos para lanzar Flaka
    Maluma y Kapo colaboran con The Prodigiez en el tema "Flaka". (FUENTE EXTERNA)

    Los cantantes colombianos de música urbana Maluma y Kapo se unieron a artistas emergentes como Hamilton, Zaider y Maisak para lanzar "Flaka", una canción que fusiona afrobeats con el estilo urbano latino y ritmos caribeños, informó este lunes su equipo de prensa.

    La letra es una narrativa que recurre a expresiones del habla cotidiana colombiana y menciona lugares como Cartagena y Santa Marta, en un intento por reflejar una identidad musical compartida entre Medellín, Cali y la región Caribe.

    Proyección internacional

    La diversidad de voces es uno de los ejes de la canción: Maluma aporta su perfil internacional, mientras que Kapo, Hamilton y Zaider representan distintas vertientes del afrocaribe y el urbano regional; por su parte, Maisak se suma como una de las voces emergentes con mayor presencia en la nueva ola del género.

    • En plataformas digitales y redes sociales, los seguidores han descrito la pieza como 'el +57 del afrobeats' por su carácter marcadamente local y su proyección global, según un comunicado.

    El tema llegó acompañado de un videoclip cuya estética está marcada por la penumbra y las sombras, algo que ya es costumbre en el subgénero del afrobeat colombiano, el cual ha ganado espacio dentro del mercado urbano latino en los últimos años.

    TEMAS -

