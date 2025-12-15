Maluma y Kapo se unen a artistas emergentes colombianos para lanzar "Flaka"

Maluma y Kapo colaboran con The Prodigiez en el tema "Flaka". ( FUENTE EXTERNA )

Los cantantes colombianos de música urbana Maluma y Kapo se unieron a artistas emergentes como Hamilton, Zaider y Maisak para lanzar "Flaka", una canción que fusiona afrobeats con el estilo urbano latino y ritmos caribeños, informó este lunes su equipo de prensa.

La letra es una narrativa que recurre a expresiones del habla cotidiana colombiana y menciona lugares como Cartagena y Santa Marta, en un intento por reflejar una identidad musical compartida entre Medellín, Cali y la región Caribe.

Proyección internacional

La diversidad de voces es uno de los ejes de la canción: Maluma aporta su perfil internacional, mientras que Kapo, Hamilton y Zaider representan distintas vertientes del afrocaribe y el urbano regional; por su parte, Maisak se suma como una de las voces emergentes con mayor presencia en la nueva ola del género.

En plataformas digitales y redes sociales, los seguidores han descrito la pieza como 'el +57 del afrobeats' por su carácter marcadamente local y su proyección global, según un comunicado.

El tema llegó acompañado de un videoclip cuya estética está marcada por la penumbra y las sombras, algo que ya es costumbre en el subgénero del afrobeat colombiano, el cual ha ganado espacio dentro del mercado urbano latino en los últimos años.