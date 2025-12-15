Rosalía sorprende con el lanzamiento del video de "La perla"

La cantante española Rosalía en el videoclip de la canción "La perla", estrenado este lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Rosalía lanzó este lunes por sorpresa el videoclip de La perla, uno de los temas más destacados de su celebrado disco Lux, convertida en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción.

Se trata solo de una de las encarnaciones que presenta la catalana en esta producción, siempre protegida frente a los estoques, ya sea de blanco y blandiendo un florete con la equipación de este deporte olímpico, o con un traje a prueba de mordeduras de perro o con las protecciones de un jugador de hockey sobre hielo.

En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles, dejando asomar un curioso tanga con apliques de metal, que recuerda bien a una caja fuerte con la imagen de un corazón en el centro, bien a los icónicos cinturones de los campeones de lucha.

El videoclip ha sido dirigido por Stillz, con quien la artista catalana ya había colaborado previamente para poner imágenes a temas como Tuya, Vampiros o Candy y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como La noche de anoche con Bad Bunny o That's What I Want de Lil Nas X.

Ha sido estrenado con un pequeño aviso en sus redes sociales tres horas antes de su lanzamiento y en el video no aparecen los cointérpretes del tema, la formación estadounidense Yahritza Y Su Esencia, un trío de hermanos conocidos por su acercamiento a la música regional mexicana y que cuenta con la voz de Yahritza Martínez al frente.

La perla es el tema que mantiene desde hace semanas el número 1 en España, con calificación de disco de platino, y el único que permanece entre los diez primeros junto con Reliquia, que aparece en novena posición y de momento permanece sin video.

Éxito del disco

'Lux' alcanzó el número 1 en la Lista Global de Álbumes de Spotify, y doce de las quince canciones del disco se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de la plataforma.

Te puede interesar Bad Bunny, Rosalía y Robert Redford entre las figuras que marcaron el año