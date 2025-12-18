Andrés Cepeda y Piso 21 estrenan bolero "Por si mañana no estoy"

Andrés Cepeda y el grupo Piso 21, ambos colombianos, lanzaron este jueves su nuevo tema 'Por si mañana no estoy', un bolero que se presenta como "una declaración al amor atemporal que solo quiere atesorar el presente", informó el equipo de la banda en un comunicado. ( EFE/ BLANCA ESCRICHE /ARCHIVO )

El cantante y compositor Andrés Cepeda y el grupo Piso 21, ambos colombianos, lanzaron este jueves su nuevo tema 'Por si mañana no estoy', un bolero que se presenta como "una declaración al amor atemporal que solo quiere atesorar el presente", informó el equipo de la banda en un comunicado.

El ganador de diversos premios Latin Grammy y el grupo de pop urbano unieron sus voces bajo la premisa "que no pase el tiempo sin decir lo mucho que te amo" para cantarle "a esa pelea con el tiempo que quiere esfumar la felicidad".

La canción cuenta con la colaboración de los productores Dim, Andrés Alzate y Carlos Taboada, quienes implementaron un arreglo "nostálgico" con el objetivo de "encapsular esas emociones de querer vivir el presente" y expresar a las personas que aman "lo mucho que significan", invitando a crear recuerdos "para siempre", apuntó el equipo.

Emoción de la letra

El videoclip, filmado en Bogotá, busca reflejar "la emoción y la efusividad" de la letra. Además, trasciende a un plano "espiritual" y le da protagonismo al "sentimiento".

Esta colaboración musical, añadió la información, está pensada "desde el amor, la admiración y el respeto que desde hace años Piso 21 le ha tenido a la carrera del intérprete de Bogotá (Cepeda)".

"Como enemigo feroz del tiempo, Piso 21 y Andrés Cepeda no quisieron terminar este 2025 sin dejar de entregar esta canción a todos sus seguidores y enamorados, para no perder ninguna oportunidad de ser felices en esta época de festividades", concluyó el comunicado.