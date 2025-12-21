Confirman segunda función del concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao

Las boletas para el primer concierto de Juan Luis Guerra en Santiago de los Caballeros se agotaron en menos de 24 horas y anunciaron nueva fecha. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra tendrá dos funciones en el Estadio Cibao de Santiago de los Cabelleros. Luego del "sold out" para el esperado concierto del 21 de febrero de 2026, este domingo anunciaron la nueva fecha y será el viernes 20 de febrero en el mismo aforo, insignia del pueblo santiaguero.

"Tras el sold out del primer concierto, Juan Luis Guerra y 440 suma una segunda función en Santiago, a petición popular, para que más personas puedan vivir esta experiencia única", indica una publicación compartida entre Guerra y SD Concerts, bajo la producción de Saymon Díaz.

La nueva preventa con tarjetas Banreservas arranca este lunes 22 de diciembre, a partir de las 11:00 a. m.

También informaron que habrá un punto de venta físico, exclusivo para residentes de Santiago, en el Estadio Cibao, desde las 11:00 de la mañana.

La publicación subraya que las personas que compraron en la primera fecha no podrán comprar en la segunda.

Durante el espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de canciones emblemáticas como "Ojalá que llueva café", "Burbujas de amor", "Bachata rosa", "La bilirrubina" y "Visa para un sueño", entre otros temas que forman parte del repertorio internacional del artista.

Altas expectativas

Las boletas para el primer concierto de Juan Luis Guerra en Santiago de los Caballeros se agotaron en menos de 24 horas, según informó la promotora SD Concerts, responsable del evento.

"La música nos vuelve a unir. Las boletas para Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao están agotadas. Gracias, nos vemos el 21 de febrero de 2026", publicó la empresa a través de sus plataformas oficiales.

Las entradas oscilan con precios entre RD$2,400 y RD$19,200, con todas las localidades numeradas.

"Una noche que quedará para siempre, con canciones que han marcado a generaciones. Santiago, prepárate para cantar, sentir, y vivirlo en vivo", destacó la publicación compartida entre las cuentas del intérprete de "Bachata Rosa" y Saymon Díaz, productor del espectáculo bajo el sello de SD Concerts.

Desde hace varios días, fue creada la expectativa con un audiovisual que utilizó como banda sonora el tema "Santiago en coche", en el cual se aprecian imágenes de Santiago de los Caballeros junto a mensajes de fanáticos que pedían insistentemente que el artista eligiera la ciudad cibaeña para uno de sus conciertos, y su deseo se hizo realidad.

"Se nos dio" y "Nos vamos pa´ Santiago entonces", fueron algunos de los comentarios celebrando esta noticia. Los seguidores del artista habían manifestado reiteradamente su deseo de disfrutar un espectáculo con el sello de calidad que caracteriza al multipremiado artista dominicano y en un aforo representativo de la región cibaeña.

En febrero del 2024, JLG presentó su exitosa gira mundial "Entre el mar y palmeras" al Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo. Luego, en abril de ese mismo año protagonizó la primera edición del Festival Capitalia junto a Sting, Residente y Juanes.

Homenaje a Bachata Rosa

Durante este 2025, el cantautor y productor rindió homenaje a su emblemático álbum "Bachata rosa" con la histórica colaboración con Sting en la nueva versión de la canción "Estrellitas y Duendes".

La canción, grabada completamente en español por el astro británico, se estrenó el jueves 6 de noviembre a nivel mundial en todas las plataformas digitales.

La producción, de la cual se desprenden canciones como "Rosalía", "Como abeja al panal", "A pedir su mano", "La bilirrubina", fue lanzada el 11 de diciembre de 1990 y lo llevó al plano más alto de la esfera musical.