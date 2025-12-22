ONE Music Global celebra su gala de reconocimiento anual
La actividad reunió a compositores, artistas de la casa y sellos aliados
One Music Global realizó en República Dominicana un evento de reconocimiento a los artistas más destacados de su plataforma, resaltando el impacto, la excelencia y los logros alcanzados durante el año dentro de la música cristiana.
La actividad reunió a compositores, artistas de la casa y sellos aliados. El empresario Joan Bonilla expresó:
"Nuestra misión como empresa es apoyar y educar a nuestros compositores, sellos y artistas para que lleven su talento al máximo nivel. Nuestro lema es propósito por encima de beneficios y queremos honrar a Dios a través de lo que hacemos porque a Él rendiremos cuenta."
Durante la ceremonia, se reconoció la trayectoria y el impacto de Marcos Yaroide y del ministerio Barak como pilares de la música cristiana contemporánea. Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a Jossie Esteban, honrando su trayectoria artística y su actual compromiso dentro de la música cristiana.
- También fueron destacados los logros del año 2025 de artistas como Raisa Díaz, Oasis Ministry, Liz Mariel, Elimart de la Rosa, World Worship, Génesis Colón, así como Rafael Tejada Jr. y David Lewis, vocalistas del Grupo Grace.
Con esta premiación, ONE MUSIC GLOBAL continúa fortaleciendo su posicionamiento como un referente para el desarrollo de talento cristiano, promoviendo excelencia, formación y liderazgo creativo con impacto global.
Sobre ONE Music Global Publishing
One Music Global Publishing se presenta como un hub de representación para compositores cristianos latinos tanto icónicos como emergentes y es liderada por su fundador Joan Bonilla, con una trayectoria de más de 15 años en la industria.
La organización enfoca su misión en apoyar a artistas, sellos, compositores y equipos de gestión mediante servicios de consultoría orientados a organizar, catalogar y expandir sus catálogos musicales, fortaleciendo estratégicamente su legado creativo.