ONE Music Global celebra su gala de reconocimiento anual

One Music Global reconoció a los artistas más destacados de la plataforma. ( FUENTE EXTERNA )

One Music Global realizó en República Dominicana un evento de reconocimiento a los artistas más destacados de su plataforma, resaltando el impacto, la excelencia y los logros alcanzados durante el año dentro de la música cristiana.

La actividad reunió a compositores, artistas de la casa y sellos aliados. El empresario Joan Bonilla expresó:

"Nuestra misión como empresa es apoyar y educar a nuestros compositores, sellos y artistas para que lleven su talento al máximo nivel. Nuestro lema es propósito por encima de beneficios y queremos honrar a Dios a través de lo que hacemos porque a Él rendiremos cuenta."

Durante la ceremonia, se reconoció la trayectoria y el impacto de Marcos Yaroide y del ministerio Barak como pilares de la música cristiana contemporánea. Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a Jossie Esteban, honrando su trayectoria artística y su actual compromiso dentro de la música cristiana.

También fueron destacados los logros del año 2025 de artistas como Raisa Díaz, Oasis Ministry, Liz Mariel, Elimart de la Rosa, World Worship, Génesis Colón, así como Rafael Tejada Jr. y David Lewis, vocalistas del Grupo Grace.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/cd0db135-3bb3-464b-ab90-af223ff703b6-540258ee.jpg Parte de los artistas cristianos destacados.

Con esta premiación, ONE MUSIC GLOBAL continúa fortaleciendo su posicionamiento como un referente para el desarrollo de talento cristiano, promoviendo excelencia, formación y liderazgo creativo con impacto global.

Sobre ONE Music Global Publishing

One Music Global Publishing se presenta como un hub de representación para compositores cristianos latinos tanto icónicos como emergentes y es liderada por su fundador Joan Bonilla, con una trayectoria de más de 15 años en la industria.

La organización enfoca su misión en apoyar a artistas, sellos, compositores y equipos de gestión mediante servicios de consultoría orientados a organizar, catalogar y expandir sus catálogos musicales, fortaleciendo estratégicamente su legado creativo.