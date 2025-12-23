Sergio Vargas enciende el Malecón de San Pedro de Macorís en el cierre de Ritmo de la Costa

A ritmo de merengue, Sergio Vargas clausuró Ritmo de la Costa en San Pedro de Macorís. ( DANIELA BRITO )

Con un espectáculo vibrante y lleno de energía del carismático Sergio Vargas, cientos de petromacorisanos abarrotaron el renovado malecón de la Sultana del Este.

El concierto puso un broche de oro a la segunda edición de Ritmo de la Costa, un evento que ha llevado alegría y colorido a familias dominicanas y turistas en las costas de cuatro provincias, así como en Santo Domingo Este.

El ambiente festivo de la temporada navideña se hizo evidente mientras el "Negrito de Villa" interpretaba un repertorio de exitosos merengues románticos y clásicos de la época dorada del merengue. Con un equipo de sonido de primer nivel y una amplia tarima, Vargas logró contagiar al público desde el primer momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/el-merengue-tomo-la-costa-con-sergio-vargas-como-protagonista-de-ritmo-de-la-costa-una-celebrac-4f2fe7c1.jpg El "Negrito de Villa" interpretó un repertorio de exitosos merengues románticos y clásicos de la época dorada del merengue. (DANIELA BRITO)

Su actuación, que comenzó puntualmente a las diez de la noche del sábado 20, se inició con el tema "Dile" de su exitoso álbum "A tiempo", seguido por otros grandes éxitos como "Marola", "Las vampiras" y "Madre".

Sin embargo, fue el tema "Fiesta y Fiesta, que siga la fiesta" el que encendió el malecón, animando a un público cada vez más joven a acercarse al escenario.

Antes de la presentación de Vargas, Brea y su Big Band pusieron el ritmo al evento con salsa, bachata y merengue típico, mientras que el ballet folclórico del Ministerio de Turismo rememoró las raíces de nuestro ritmo nacional.

Otras presentaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/-de-esta-manera-cerramos-la-segunda-temporada-de-ritmo-de-la-costa-en-el-malecon-de-san-p-99ec6d2e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/23/-de-esta-manera-cerramos-la-segunda-temporada-de-ritmo-de-la-costa-en-el-malecon-de-san-p-1-2588d590.jpg ‹ >

La segunda edición de Ritmo de la Costa, que rinde homenaje al merengue, ofreció un variado programa de actuaciones que incluyó a los más destacados exponentes del merengue, así como ritmos contemporáneos como salsa y géneros urbanos, culminando con la danza y folklore aportados por los bailarines del Ministerio de Turismo y Conjunto Típico.

El programa comenzó de manera espectacular con Pochy Familia y su Coco Band el pasado 28 de noviembre, quien llenó de baile el remodelado parque y malecón de Haina, frente a la playa El Gringo.

Durante su actuación, Pochy aprovechó para expresar su agradecimiento al ministro David Collado por su apoyo y promoción del merengue a través de Ritmo de la Costa.

A todo volumen, Omega, El Fuerte, atrajo a cientos de romanenses al malecón de Caleta, La Romana, y la dinámica continuó en los siguientes fines de semana de diciembre con presentaciones de Vakeró y Chiquito Team Band.

El malecón de Santo Domingo Este también fue testigo de la energía contagiosa de artistas como Miriam Cruz, David Kada, y Peña Suazo con Su Banda Gorda, quienes brindaron noches de salsa y merengue para el disfrute de cientos de capitaleños en fechas como 29 de noviembre, 6 y 13 de diciembre.

En tanto, en Samaná, el público disfrutó de las presentaciones de Chímbala y Sexappeal, que animaron a los samanenses con dembow dominicano, merengue y salsa.

Ritmo de la Costa ha dado espacio al talento local y a la música típica, con el desempeño de grupos emergentes como Grupo Santo Domingo, Sonido Latino, Brea y Su Big Band, Blady Rosario y su Banda, así como el ballet folclórico Francisco del Rosario Sánchez y el Ballet de Quisqueya del Municipio de Santo Domingo Este, Costa del Faro.

Las autoridades de estas provincias costeras han respaldado los eventos, resaltando la iniciativa del Ministerio de Turismo para promover la identidad cultural dominicana y llevar entretenimiento y alegría a las comunidades durante esta época navideña.