Fallece el actor Pat Finn, conocido por sus papeles en Friends, Seinfeld y The Middle

Muere Pat Finn el lunes 22 de diciembre a los 60 años. ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense Pat Finn ha fallecido a los 60 años tras una larga lucha contra el cáncer, según informó su familia. El intérprete murió en su domicilio de Los Ángeles, acompañado por sus seres queridos.

Finn fue diagnosticado de cáncer de vejiga en 2022. Aunque inicialmente logró superar la enfermedad, meses después sufrió una recaída que derivó en metástasis, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia.

Tras conocerse la noticia, numerosos compañeros del mundo de la interpretación han expresado públicamente su pesar. El cómico Jeff Dye lo recordó como "un amigo" con un sentido del humor excepcional, mientras que el actor Richard Kind destacó su carácter amable, su cercanía y su permanente disposición a ayudar a los demás.

Aunque nunca alcanzó el estatus de gran estrella mediática, Pat Finn construyó una sólida carrera como actor secundario, convirtiéndose en un rostro habitual de algunas de las comedias más populares de la televisión estadounidense de las décadas de los noventa y los dos mil.

Participó en series de éxito como Friends, Seinfeld y Frasier, y su papel más recordado fue el de Bill Norwood en The Middle, serie en la que apareció de forma recurrente durante ocho temporadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/25/actor-3-da421065.jpg Pat Finn, actor, durante una escena de Friends.

Además de su trabajo en pantalla, Finn desarrolló una destacada labor en el ámbito de la improvisación y la docencia. Fue profesor adjunto en la Universidad de Colorado y formó parte del grupo de improvisación Beer Shark Mice, facetas por las que su familia y antiguos alumnos lo recuerdan como un mentor comprometido y generoso.

El actor deja a su esposa, Donna, a sus tres hijos y a una amplia familia, además del reconocimiento de colegas y espectadores que lo consideran una figura fundamental, aunque discreta, en la historia reciente de la comedia televisiva estadounidense.