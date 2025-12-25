Natalia Lafourcade celebra la llegada de su primer hijo con emotivo mensaje y tiernas imágenes

Natalia Lafourcade posa frente a la cámara en una imagen de archivo, la cantautora mexicana atraviesa una nueva etapa personal tras anunciar el nacimiento de su primer hijo. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora Natalia Lafourcade y su esposo Juan Pablo López-Fonseca compartieron con sus seguidores la feliz noticia del nacimiento de su primer hijo.

Con un emotivo mensaje en sus redes sociales y varias imágenes de los últimos momentos de su embarazo y de los primeros instantes con su bebé, la intérprete de éxitos como "Hasta la raíz" se mostró agradecida y emocionada, dedicándole palabras llenas de ternura a su hijo, a quien llamó "rayo de luz".

En su publicación, la cantante de 41 años escribió: "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores". También se refirió a su pequeño como "Palomita de maíz, mi niño precioso", y añadió: "A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas".

Las imágenes que compartió la artista incluyen tanto la recta final de su embarazo como los primeros momentos con su hijo. Una de las fotografías más comentadas muestra a Natalia recién parida, amamantando a su bebé, acompañada del pie de foto: "Aquí mami recién parida".

Lafourcade había anunciado en julio de 2025 que esperaba a su primer hijo y confesó que la maternidad la tomó por sorpresa.

En entrevista con El Universal de México, explicó: "Yo pensé que no me iba a tocar, ya lo tenía muy integrado, (mi pareja y yo) habíamos intentado, pero no se había dado. Entonces imagínate la sorpresa de decir ¡en qué momento pasó esto y además con un pie en la gira!".

La cantante natalia Lafourcade junto a su esposoJuan Pablo López-Fonseca.

A pesar de la emoción compartida, la cantante ha mantenido algunos detalles del bebé en reserva, como su nombre y la fecha exacta de nacimiento, aunque se infiere que el pequeño llegó al mundo hace aproximadamente dos semanas.

